Alaealised poisid murdsid poodidesse ja ärandasid järjepanu autosid

Noorema süüdimõistetu vabastas kohus karistusest ja asendas selle kasvatusega eritingimustega õpilaste koolis. Nii peab alaealine kurjategija õppima Tapal Maarjamaa hariduskolleegiumi Valgejõe õppekeskuses kaks aastat või kuni põhihariduse omandamiseni.

Kuna vangla ei pruugi olla noorte, ammugi alaealiste, seadusrikkujate mõjutamiseks tõhusaim koht, määras kohus mullu augustis selleks ajaks kriminaalse minevikuga Ahtole varguste eest tingimisi vangistuse. Tänavu veebruaris, kui noormees oli taas kohtu all, suurendas kohus tema karistuse aasta, kolme kuu ja 29 päeva pikkuseks vangistuseks, kuid asendas selle 479 tunni üldkasuliku tööga.

Selleks ajaks, kui Ahto 3. mail jälle kahtlustatavana kinni peeti, oli nooruke kurjategija jõudnud sooritada neli üldkasuliku töö tundi. Pärnu maakohtu lahendist tema värskeimate kuritegude nimistut vaadates pole sugugi üllatav, et noormees kuigipalju tunde kirja ei saanud. Tema käed-jalad olid niigi “tööd” täis.

Tänavu 24. aprillist kuni 1. maini sooritas Ahto mitme täis- ja alaealise kaasosalisega järjepanu eri kuritegusid. Samal ajal, kui noormehed murdsid materiaalse kasu saamise eesmärgil poodidesse - näiteks Raba kauplusesse 24. aprilli öösel -, panid nad nii mõnegi kuriteo toime justkui ajaviiteks. Näiteks 29. aprillil ärandas Ahto kolme täis- ja kahe alaealise kaasosalisega Pärnus sõiduauto Volkswagen Golf III, et lükata see Rohu ja Kirsi tänava kortermajade vahele muruplatsile. Ligemale nädala jooksul ärandas Ahto kokku neli autot.

Muu hulgas eksis Ahto avaliku korra raske rikkumise paragrahvi vastu. 27. aprillil lõi ta Tallinna maanteel asuvas Noortepargis teist inimest õllepudeliga pähe. Tema kaasolsaline, kes on tänaseni alaealine, viskas seejärel katkise pudeliga sama ohvrit, tekitades talle lõikehaavad kuklale ja põsenukile.

Veel samal päeval istus Ahto Pärnus võõra Ford Sierra rooli ja sõitis ühes kolme kamraadiga - neist kaks olid alaealised - Võrumaale Sõmerpalu valda, kus nad auto lõhkusid ja maha jätsid. Võru vallas tungisid nad akna kaudu Navi poodi, kust nad varastasid umbes 360 euro väärtuses sigarette ja ligi 650 euro väärtuses alkohoolseid jooke, samuti maiustusi ja väiksemas koguses teisigi toiduaineid. Kauplusest suundusid pahategijad ehitusjärgus aita, kuhu nad sisenesid, lõhkudes hoone seina ja aknaklaasi. Sealt virutasid vargad kokku 930 euro väärtuses tööriistu ja ehitusmaterjali.

Erikooli tarkust taga nõudma saadetud 15aastane Mihkel oli Ahtoga mestis kõigi nelja sõiduauto ärandamisel. Samuti lõi ta kaasa Pärnus Raba kaupluses ja Võrumaal toime pandud vargustes.

Ahtost eraldi tungis ta Pärnus Savi tänaval asuva võrkaiaga piiratud autolammutuskoja territooriumile ja ärandas sealt sõiduauto Peugeot 406. Peale selle lõi nooruk 29. aprillil Pärnus Rohu tänaval muruplatsil istunud inimest näkku, astus selili kukkunud ohvrile kõhule ja tiris tema kaelast õlakoti sularaha ja isiklike esemetega.

Kohus ei suunanud Mihklit erikooli sugugi kergekäeliselt. Tänavu 25. veebruaril talle määratud kaheksa kuu pikkuse vangistuse asemel allutas kohus nooruki aastaks käitumiskontrollile. See mõjutusviis tema puhul tõhusaks ei osutunud.

Ahtol tuleb peale türmis istumise maksta riigituludesse sunniraha ja riigi õigusabi eest kokku 933 eurot. Mihklil või tema seaduslikul esindajal tuleb menetluskulude eest kukrut kergendada 1387 euro võrra.

"Ametivennad" peavad ühiselt korvama kannatanutele kokku 5208 euro ja 53 sendi väärtuses kahjusid. Noorem pahategija või tema eestkostja peab muu hulgas hüvitama veel 224 euro ja 45 sendi eest kahjusid.

*Artiklis nimetatud noorte, kes olid kuritegusid toime pannes alaealised, nimed on muudetud.

Pille Juhkov, Lääne ringkonnaprokurör:

Noorte kuritegevus on suuresti sotsiaalne probleem. Inimese sirgumisel on toetaval ja õigeid väärtushinnanguid pakkuval kodul äärmiselt suur roll.

Sageli on seadusega pahuksisse läinud noored jäänud erinevatel põhjustel ilma vanemlikust hoolest ja järelevalvest, vahel on see puudulik. Nii on näiteks üks kõnealustest noormeestest lastekodu kasvandik.

Tihti on sarnaste noorukite vanemad tööga väga hõivatud või töötavad välismaal. Vastupidisel juhul võivad vanemad olla töötud, kellel on alkoholisõltuvus või muu tõsine probleem, mistõttu lastele ei jagu piisavalt aega ja tähelepanu, samuti vanemlikke oskusi nende kasvatamisel.

Sealt saavad alguse koolist puudumised. Tihti ei ole sellistel noortel huvi või võimalust huvitegevuseks, edasi leitakse sarnased sõbrad, misjärel kambavaimust tehakse mõtlematuid tegusid. Paremal juhul on need süütud ulakused, millest välja kasvatakse, halvemal juhul aga kuriteod.

Prokuröril, samuti kohtul või alaealiste komisjonil, tuleb iga seadusrikkuja puhul teha keeruline otsus, milline võimalikest mõjutusviisidest võiks anda parima tulemuse. Eesmärk pole ju lihtsalt karistada, vaid suunata inimest oma käitumist muutma.

Valitud mõjutusvahend lähtub alati teo iseloomust, raskusest, korduvusest ja süüdistatava taustast. Esmakordse rikkumise ja kergema teo eest on karistus kergem. Kui sellest järeldusi ei tehta, läheb karistus rangemaks.

Noorte ja eriti alaealiste puhul arvestatakse kindlasti vanust ja sedagi, et võimalusel peaks ta siiski jätkama haridusteed. Noorte mõjutamiseks on seaduses ette nähtud hulk erinevaid viise, millest reaalne vangistus on viimane abinõu ja kasutatav vaid äärmuslikel juhtudel.

Praktika näitab, et vangla ei ole parim koht, kus noored õigele teele satuksid, häid suhteid looksid ja normaalset elu elama õpiksid, kuna seal ümbritsevad neid teised kuritegusid toimepannud inimesed. Niisamuti pole erikooli saatmine esimene valik.

Samal ajal on oluline kaitsta eelkõige kannatanute ja kogukonna huve, mistõttu kuritegevuse jätkamine viib lõpuks noore seadusrikkuja paratamatult erikooli või vanglasse.

Kõnealustele noortelegi anti võimalus end parandada, kuid nad ei kasutanud seda. Nii tuleb neil nüüd väga tõsiste tagajärgedega silmitsi seista.