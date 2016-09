Laps kukkus lagunenud rularambilt

Ema Helen Ozolsi jutu järgi kukkus tema kaheksa-aastane poeg Munamäe rulapargis tõukerattaga sõites näoli asfaldile ülemöödunud esmaspäeval. Pargis olnud suuremad poisid kutsusid väikemehele kiirabi ja samaealine sõber teatas juhtunust emale, kes töö sinnapaika jättis ja otsejoones haiglasse kiirustas.

Kukkumise tagajärjel murdus noorsandil ülemine esihammas, lõuahaav vajas õmblemist ja lõualuu sai põrutada. Laps kandis kiivrit, kuid nägu ja jäävhammast purunemise eest see ei hoidnud. Pärast haavade tohterdamist lubati laps kodusele ravile.

Kuna emal oli järgmisel päeval ees välisreis, ei jõudnud ta ise lagunenud rampi vaatama, kuid poja sõbra ema oli kohal käinud ja kinnitas, et ratas jääb auku kinni, kui sinna sisse sõita.

Reisilt naasnud, tegi ema laupäeval sotsiaalmeediasse postituse, et kaaslinlasi hoiatada. Pühapäeval vastaski teine ema, et teavitas ohtlikust kohast rulapargi valmistajat.

Pärnu linnavalitsuse avalike suhete nõuniku Gerli Kõivu teatel on linnaga sõlmitud lepingu alusel kohustatud rulaparki korrastama või eemaldama kahjustuse saanud inventari MTÜ Eesti Tänavaspordi Liit.

Kristel Orasmäe tänavaspordi liidust ütles, et ohtlik auk parandati esmaspäeva, 26. septembri hommikul. “Meie saime info kohaliku kogukonna esindajalt ja reageerisime võimalikult kiiresti,” märkis ta.

Pärast õnnetusest teadasaamist parandati purunenud ramp küll kärmelt, kuid ohtlik auk laiutas kaldteel, kust noored rulade ja tõukeratastega suurel kiirusel alla sõidavad, vähemalt nädala.

Orasmäe ei vastanud otsesõnu küsimusele, kui tihti Munamäe rulapargi rampe kontrollitakse. “Praegu on skatepark kasutuskõlblik ja kohti, mis vajaksid kohe parandamist, seal rohkem ei ole. Kulunud kohad otseselt ohtlikud ei ole, kuid hoiame nendel silma peal.”

Linna avalike suhete nõuniku andmetel ei sätesta leping kontrolli sagedust, kuid tänavaspordi liit on kohustatud rambid korda tegema 72 tunni jooksul kahjustuse tekkimisest.

Orasmäe pani südamele, et kui mõni rularamp katki läheb või midagi ohtlikku rulapargis toimub, tuleks sellest meilitsi, Facebookis või telefonitsi tänavaspordi liitu teavitada. Andmed selleks leiab organisatsiooni veebilehelt, kuid kohapeal infotahvlil neid kirjas pole. Rulapargi kasutajadki on enamasti alaealised, kellelt täiskasvanuga võrdset vastutusvõimet eeldada ei saa.

Tõika, et rulatamine ja tõukerattaga sõitmine on ohtlik, tõendab suur õnnetuste arv. Pärnu haigla andmetel on alates 5. septembrist erakorralist meditsiiniabi saanud kaheksa last, kes oma sõnutsi kukkusid kas skatepark’is või pump-track’il. Ent kõik kiirabisse pöördunud ei pruugi olla maininud, kus õnnetus juhtus.

Helen Ozolsi sõnutsi hakkab hambaarst lapse purunenud esihammast üles ehitama novembris. Tohter soovitas teistki esihammast jälgida, sest seegi põrus kukkudes lahti.

Rulapargi kasutuseeskiri

Kuni 16aastastel noortel on pargis sõites kiivri kandmine kohustuslik.

Alla kaheksa-aastastel lastel on keelatud rampi kasutada täiskasvanud järelevaatajata.

Andmed: MTÜ Eesti Tänavaspordi Liit