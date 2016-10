Toimetulekutoetused lähevad luubi alla

Autojuhte ei huvita sebral teed ületavad lapsed

Lapsevanemat pahandab, et ükskõiksed autojuhid kihutavad üle sebra vaatamata, kas keegi on teed ületama asunud. “Lihtsalt sõidetakse julmalt üle, kuigi laps on juba tee peal. See on kohutav,” räägib koolijütsi ema.