Martin Laine: Ühe peksja jaht naisi ei päästa

Selline avalik reaktsioon peaks panema naisepeksjad kartma, et neidki ootab seesugune saatus. Kahtlen, et sellel mingit suuremat mõju on.

Ühiskond peaks aru saama, et meid šokeerinud juhtum on igapäevane. Möödunud kuul karistati sama paragrahvi põhjal üle 60 mehe. Julgen arvata, et enamik neist pääses tingimisi. Leian, et see on ühiskonnas oluline probleem ja seetõttu peabki olema vihane. Kuid minu silmis peaks selle raevu suunama mujale kui anonüümsetesse kommentaaridesse või ühe naisepeksja postkasti.

Pealegi on sellesse teemasse klammerdumine tekitanud aina rohkem valu ohvrile.

Ajakirjanikud seisavad dilemma ees, kas kajastada kohutavaid sündmusi, sest nad teavad, et ohver peab juhtunu seetõttu vaimselt uuesti läbi elama. Iga kord peab lootma, et sellel on piisavalt ühiskondlikku kasu.

Niisuguses olukorras ei taha ohver alati rääkida, seega räägitakse tema eest. Kord räägib prokurör, et naine ei tahtnudki meest karistada, kord teavad anonüümsed kommentaatorid, et pekstu on lihtsalt loll, kuna ei põgenenud, või viimaks on naine ise süüdi, et teda kägistati ja lohistati.

Olen ohvriga vestelnud ja tean, et prokuröri selgitused päris paika ei pea. Kui kohtumenetlus kestab, kõnnib naisepeksja vabaduses ringi. See ei ole periood, kus vägivalda tunda saanud naine tunneks ennast mugavalt ja ohutult või teeks kõige mõistlikumaid otsuseid. Koleda suhte minevikust absoluutse tõe otsimine enam edasi ei aita.

Süüdimatud naisepeksjad on kahtlemata vaimselt nõrgad ja jälestusväärsed inimesed. On ääretult kurb, et Jaan Akermanni suguseid kõnnib meie seas ringi sadu, kui mitte tuhandeid.

On oluline, et ohvrid julgeksid murega välja tulla. Neile peab sel juhul tagama turvatunde. Karistused peaksid olema nii õiglased, et ei läheks omakohut vaja. Tähtis on, et reaktsioon on kaine ja kaalutletud, isegi kui see on karm.

Olgugi et juhtunu ärritab, tuleks tekkinud raev suunata kaineks analüüsiks, et sellest edaspidi kasu oleks.

Võrrelge seda tuhandepealise lohega: ühe pea raiumine ja kogu jõuga selle peal jalgadega trampimine koletist ei tapa.