Lähikonnas oli laialt teada, et Ardi on naistemees ja arvestav mees. Ardi oskas pangaarvet kasvatada: iga uus valitud seelikukandja tõi kaasa midagi, mis temagi kukrusse tee leidis.

Esimene, naistest kõige vaesem, kulutas mehe kõrval elades kogu oma palga söögile ja riietele, sest Ardi oli veenev. “Ehitan varsti meile väikse pesa, minu raha läheb sinna,” kinnitas ta. Kuid pesa jäi pooleli enne, kui lapsed sündida jõudsid. Naine ei kannatanud kaalutlevat külma hingega meest enam välja ja leidis uue.

Ardi ei põdenud üldse. Pooleli maja soojendas südant, sest selle sai kasuga maha müüa, kuna naine ei soovinud temalt sentigi. Teine silmarõõm tuli ühes majaga. Nüüd püüdis Ardi moosida, et naine kirjutaks maja tema nimele, muidu pole kindlustunnet remonti teha. Naine ei viitsinud vaielda ja ajas mehe välja.

Teeme hüvastijätuõhtu, ainult meie kaks. Ma ju armastasin sind, tahtsin lastki. Kui tuled, luban sulle, et annan kinnistu müügiks loa.

Kolmandal naisel, kelle otsa Ardi komistas, oli hulk vaba raha. Koos osteti suur kinnistu, naine maksis ja vihjas: “Ostan krundi, sina ehitad”. Ardi tahtiski algul ehitama hakata, siis enam ei tahtnud. Maja tuleb samasugune ühisvara kui kinnistugi. Naine teenib tema kõrvalt poole. Läks aasta, teine ja kolmas … Naine, nimeks Luule, soovis last. Ardi oli talle talutav abikaasa, nojah, arvestav küll, aga elati hästi. Tühja sest ehitusest: Luulel korteris ruumi küll. Ardi poetas mesikeeli, et järgmisel kevadel hakkab ta kindlasti ehitama ja siis on lapsesaamine kohe päevakorral.

Mehe silmapiirile ilmus noor beib, mitu head aastat vähem ilmas elanud kui eelmised naised, pealegi roolis ta luksusautot. Vastse silmarõõmu puhul oli mees justkui ära vahetatud: nii noor ja ilus! “Sellega peaks kokku jääma, ta ju minust noorem,” öelnud ta külameestele. Naine paistis olema niisama asine kui Ardigi.

Muidugi tuli Ardil nüüd Luulest lahutada. Kui varem kamandas naisi Ardi, siis nüüd kamandati teda. Üsna kena tundus “nii kena kiisu tuhvli all olla”, nagu ta külameestele vihjas. Esimene nõue “kiisult” kõlas: eelmises abielus soetatud kinnistu tuleb müüa. Selgus aga, et kinnistu on Ardi ja Luule ühisvara, mille müümiseks peab Luule luba olema. Luule irvitas: “Minult ta luba ei saa! Vändagangster selline!” Tal küpses plaan, mille sünnitas kibestumine ja soov mehele kätte maksta.

Ühel õhtul ootas ta Ardit tee ääres, mida mööda teadis meest tulevat. “Mul on ainult üks palve,” teeskles naine ületamatut kurbust ja muutis hääle nutuseks. “Teeme hüvastijätuõhtu, ainult meie kaks. Ma ju armastasin sind, tahtsin lastki. Kui tuled, luban sulle, et annan kinnistu müügiks loa.” Ardi ei kahelnudki Luule siiruses.

Pudel šampanjat enne praadi, konjak kohvi juurde. Luule muudkui korrutas, kui kahju tal on Ardit ära lasta. Nuuskas nina ja pühkis silmi, kus pisaraid polnud. Purjakil mees leebus: “Eks meil olnud koos täitsa tore!” Ardi polnud tegelikult napsumees ja väsis. Luule viis ta oma voodile pikali, läks koridori ja helistas Ardi noorele kaasale: tulgu kohe ja vaadaku, et vana arm ei roosteta. Ta jättis ukse lahti, võttis riided seljast ja puges Ardi juurde. See mõmises pisut, võttis aga Luule plaani täielikuks õnnestumiseks kaissu. Niimoodi beib nad leidiski. Luule uks polnud eluski nii valju pauguga kinni läinud kui seekord. Hommikul ei mäletanud Ardi midagi.

Samal õhtul oli Ardi Luule pool tagasi. “Ta ajas mu välja, jättis mu maha,” hädaldas mees. Luule sisimus naeris. “Kas ma võin sinu juurde tagasi tulla?” Küsimus pani naise silmi kissitama. “Mitte mingil juhul,” teatas ta ja avas ukse. “Mine ja tunne, mida tähendab mahajäetud olla. See on minu kättemaks sulle. Uks on lahti!”

Ardi oli nii segaduses, et tuikus kainena. Korraga polnud tal kodu ega naist. Ta seadis sammud baari, kus mehed ikka unustamas käisid.