Liinibussi ja kaubiku kokkupõrkes sai viga seitse inimest

Politsei sai täna kell 10.34 teate liiklusõnnetusest Pärnus Raba ja Oja tänava ristmikul, kus põrkasid kokku 44aastase mehe juhitud kaubik Mercedes-Benz ja liinibuss Scania, mille roolis oli 57aastane mees.

Õnnetuse tagajärjel said viga kaubikut juhtinud mees ja kuus linnabussis number 14 olnud inimest. Neist kolmele anti esmaabi kohapeal ja kolm viidi haiglasse kontrolli.

Esmastel andmetel kaotas kaubikut juhtinud mees ristmikule lähenedes tähelepanu ja sõitis ette peateel sõitnud bussile.

Mõlemad mehed olid kained ja vastava kategooria juhtimisõigusega.

Pärnu politseijaoskonna välijuhi Rivo Saare sõnutsi on oluline, et sõidukijuht oleks tähelepanelik ümbruse suhtes ja keskendunud.

"Sõiduki juhtimine on vastutusrikas protsess, mis on otseselt seotud keskendumise, märkamise ja otsustamisega. See tähendab, et juht ei saa mingil juhul kaotada valvsust. Liikluses peab märkama nii liiklusmärke, kaasliiklejaid kui muid ohutegureid. Kui juhi tähelepanu saab ükskõik millisel moel häiritud, on õnnetusse sattumise oht oluliselt suurem," ütles Saare.

Liiklus oli õnnetuspaigas häiritud kella 11.30ni.