Motoklubi liikme tapnud Indrek Kruuv kaebab hoolega

Vaidlus sai lõpu: Suur-Pärnust saab Pärnu omavalitsus

Pärnu linn ja Are, Audru, Paikuse, Sauga ja Tõstamaa vald on pikemat aega vaielnud, kuidas ennast pärast ühinemist nimetada. Nüüd lepiti kokku, et tekkiv omavalitsus nimetataksegi omavalitsuseks.