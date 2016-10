Merevee tase langes taas väga madalale

Nii madal veetase oi viimati kahe nädala eest, vahepeal tõusis veetase 40-50 sentimeetrini alla keskmise.

Pühapäeva hommikuks oli veetase tõusnud 62 sentimeetrini keskmisest allpool.

Ehkki veetase Pärnus on sel kuul langenud 80-90 sentimeetrit alla keskmise, jääb siinsest veetaseme madalseisu rekordist veel küünarvarre jagu puudu. Pärnus on kõige madalamaks veetasemeks mõõdetud 122 sentimeetrit alla keskmise – see juhtus 1976. aasta 14. oktoobril.

Pärnumaal on kõige madalam veetase olnud 1959. aasta 9. detsembril, kui Kihnus langes meretase 135 sentimeetrit alla keskmise.

Eesti rekordmadal mereveetase oli 1914. aastal Narva-Jõesuus, kui vesi langes 141 sentimeetrit alla keskmise.