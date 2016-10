Kilgi suurettevõtet ähvardab hiigelnõue

RST Varad, eelmise nimega AS L. Rei, on skandaalse ajalooga kinnisvarafirma. Näiteks on ettevõtte asutaja raamatu “Kaval Kilk ja kaksteist lolli” kaasautor ja omaaegne Kilgi partner Tarmo Teeväli, kellega Kilgil on oma kohtutee juba käidud.

Kilgist sai 2000. aastal L. Rei omanik. Aastaid hiljem tekkis äril üle kümne miljoni kroonine võlg, mille tulemusena läks ettevõte 2007. aastal pankrotti.

Aasta hiljem tuvastas Pärnu maakohus, et L. Rei kandis enne pankrotti, aastatel 2005–2007, teisele Kilgi ettevõtte OÜ Elikante arvelduskontole kokku 37 000 000 krooni.

Me teame, kes saab sellest kohtuasjast lõpliku kasu. Kaspar Kokk

Ülekannete selgitusena märgiti “vastavalt kokkuleppele nr 181206”. Kohus tuvastas, et sellist kokkulepet pole olemas. Raha tuli pankrotihalduritele tagasi anda. Elikante jäi L. Reile võlgu.

Üheksa aastat hiljem on L. Rei oma nime muutnud RST Varadeks ja selle juhatuses on likvideerija Ly Müürsoo, kes nõuab nüüd hiigelsummat hoopis teiselt Kilgile kuuluvalt ettevõttelt: see on muu hulgas Pärnu sadamat ja Kihnu parvlaevaliiklust haldav AS Transcom.

RST Varade advokaat Indrek Leppik selgitas, et 2012. aastal sõlmitud kokkuleppe järgi kaetakse Elikante võlg 500 000 Transcomi aktsiaga, mille väärtus on umbes 3,2 miljonit eurot. Äriregistri dokumentidest on näha, et 2012. aasta märtsis võtsid Transcomi aktsionärid kirjeldatud otsuse vastu.

Leppik sõnas, et probleem seisneb selles, et tema klient pole siiani lubatud aktsiaid kätte saanud. Nüüd nõuab RST Varad raha viivisega: nõue ulatub 4,6 miljoni euroni.

Transcomi juhataja Kaspar Kokk ja ettevõtte advokaat Tarmo Peterson on kindlad, et nõudmine on tühine ja likvideerija Ly Müürsoo taga on keegi teine.

“Me teame, kes saab sellest kohtuasjast lõpliku kasu. Nimesid me enne menetluse lõppu välja öelda ei soovi, kuid minu teada likvideerija Ly Müürsoo see isik pole.”

Näiteks tekitab Kokas ja Petersonis kahtlust asjaolu, et RST Varad esitas tõendina Transcomist lekkinud salajased finantsnäitajad.

Kohtusaalis nimetasid nad paberit ärisaladuseks, mida ei tohi tõendina kasutada. Leppik vastas, et dokument on ärisaladus juhul, kui sellega kaasneb otsene kahju ettevõttele.

“Minu teada ei ole likvideerijal Ly Müürsool mitte kunagi olnud AS Transcomi dokumentatsioonile ligipääsu. Küll aga nimetati kohtusaalis varasemaid töötajaid, kellel on selline võimalus olnud,” märkis Kokk.

Üks niisugustest töötajatest võib olla Transcomi eelmine juhataja Karl Liivapuu, kes kutsuti vaidluses tunnistajaks. Nimelt oli ta aktsiaseltsi juht sel ajal, kui sõlmiti mõned kohtuasja suhtes tähtsad kokkulepped.

Leppik usub, et Transcom on kohtuvaidluses esitanud võltsitud dokumendi, mis sisuliselt tühistab eelmainitud aktsiate kokkuleppe.

Transcom seevastu arvab, et garantiikiri, mille tõttu selline kokkulepe esialgu üldse tehti, on fabritseeritud.

Liivapuu tunnistama kutsumine tõi kaasa huvide konflikti. Transcomi omanik Kilk ja eelmine juhataja Liivapuu on nüüd tülli pööranud. Alles sel kuul jõustus ringkonnakohtu lahend, millega jäeti rahuldamata Transcomi hagi Liivapuu vastu.

Seega võib Petersoni ja Koka veendumust mööda Liivapuu kättemaksuks Transcomi vastu tunnistada just nii, et Kilgi ettevõte kaotaks kohtuvaidluse.

“Karl Liivapuu on valmis ütlema, et ta pole Karl Liivapuu, kui see peaks vajalikuks osutuma,” ütles Peterson kohtusaalis.

“Liivapuu ja tema usaldusisik Kaido Groos on mitmes menetluses esitanud kohtule võltsitud dokumente. Võltsingu on tuvastanud Eesti kohtuekspertiisi instituut,” teatas Kokk. “Mina ei usu, et nimetatud isikud võiksid praeguses menetluses kuidagi teisiti käituda või endale harjumuspäraseks saanud käitumismustrit muuta.”

Kohtuasja tõttu ei soostunud Karl Liivapuu Pärnu Postimehele kommentaare andma.

30. novembril kuulab kohus vaidluse tunnistajad üle Pärnu Rüütli tänava kohtumajas.

Vaidluses olulised ettevõtted

AS Transcom

AS Transcom kuulub OÜ Transcom Investile, see omakorda OÜ Transcom Grupile, mille omanik on Rein Kilk.

AS Transcomi kontserni moodustavad AS Pärnu Sadam, Pärnu Stividorid OÜ, AS Tartu Sadam, AS Transcom Vara, OÜ Green Window, Sadamahalduse OÜ, Zelluloosi Kinnisvara OÜ ja AS Kihnu Veeteed.

AS RST Varad (L. Rei)

RST Varad, eelmise nimega L. Rei, on 1999. aastal rajatud kinnisvarafirma, mis ehitas Tallinnasse Zelluloosi vabaajakeskuse. Aastast 2000 on ettevõte kuulunud Kilgile ja tema ettevõttele Elikante.

Peagi tekkisid rahalised raskused ja L. Rei müüs hulga kinnistuid. See ei päästnud pankrotimenetlusest, mis pole siiani lõppenud. Ettevõtte pankrotiga kaasnes kümneid kohtuvaidlusi.

OÜ Elikante

Elikante on Kilgile kuuluv investeerimisettevõte, millel on olnud osalus paljudes tema ärides, näiteks Transcomis ja RST Varades. Rein Kilk on kasutanud ettevõtet juriidilise kehana. Elikante juhataja on tema vend Andres Kilk.

Allikas: Äriregister, PP