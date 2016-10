Pärnumaa ühinejad alustasid lõpuspurti

Sauga ettepaneku võtsid vastu vaid Tori ja Sindi. Nüüd peetakse kiirkorras läbirääkimisi. Aega pusletükke ümber tõsta on napilt, sest 1. jaanuariks peavad maavanema laual olema volikogude ühinemisotsuste taotlused.

Kuna Suur-Pärnu laua taga olnud Sauga vallavolikogu otsustas enamushäältega need kõnelused lõpetada, on tekkinud kummaline seis, kus Suur-Pärnuga liitumist toetanud Sauga vallavanem ja volikogu esimees on sunnitud kannapöörde tegema ning räägivad läbi hoopis Sindi ja Toriga.

Sauga volikogu liige Harri Aas, kes hääletas linnaga läbirääkimiste lõpetamise poolt, põhjendas, et vallajuhid ei selgitanud volikogule kõneluste kulgu. “Tundsime end petetuna,” sõnas Aas. “Meile räägiti, et ega nad linnaga liitu, vaid lihtsalt kuulavad Suur-Pärnu koosolekutel, mida räägitakse. Vallajuhid tegutsesid meie selja taga.”

Ühinemise peapõhjus näib olevat kokku saada 5000 elanikuga omavalitsus, läbirääkimiste edenedes leiab põhjusi ehk veel. Kandela Õun

Sauga volikogu esimees Kandela Õun kinnitas, et toetab endiselt pigem Suur-Pärnuga liitumist. “Meil kolmel vallal on haldusreformi mõistes liiga vähe elanikke ja volikogude liikmed ei ole pidanud Suur-Pärnuga läbirääkimisi küllalt tulemuslikuks,” nentis ta. Lisades, et Sauga arengut silmas pidades pole see kolmik parim valik. “Ühinemise peapõhjus näib olevat kokku saada 5000 elanikuga omavalitsus, läbirääkimiste edenedes leiab põhjusi ehk veel.”

Õun tunnistas, et Sauga rahva seast kostab nurinat praeguste läbirääkimiste üle.

Kui kolmik siiski suudab kibekiiresti kokkuleppele jõuda, tekib 9500 elanikuga 452 ruutkilomeetri suurune omavalitsus, mille keskus, nimi ja ühinemislepingu eelnõu sisu selgub lähipäevil.

Sindi linnapea Marko Šorin tõdes, et kõnelused algasid paar päeva tagasi, kuid seaduses etteantud kuupäevi silmas pidades peaksid pooled üksmeelele jõudma järgmiseks reedeks. Valla keskust näeks tema Sindis.

Pärnu lahustükk

Kui Sauga, Sindi ja Tori ühinevad, jääks üksi suure Pärnu osaks sooviv Are vald, sest tal puudub Suur-Pärnuks ühinevate valdadega piir. “Geograafia paneb asja paika ja Are vald Pärnu linna lahustükina jääda ei saa, kuid aega hobuseid vahetada meil sisuliselt ei ole,” nentis Pärnumaa omavalitsuste liidu (POL) juhatuse ja Are vallavolikogu esimees Lauri Luur. “Lõigates nüüd sidemed läbi Pärnu linna suunalt, võime Are viia olukorda, kus aastavahetuseks pole ühtegi lepingut. Ühes sellega kaob liitumistoetus ja Suigu lasteaia renoveerimiseks taotletav toetus.”

Luur märkis, et Are vald on küsinud haldusreformi Lääne-Eesti piirkondlikult komisjonilt arvamust enda ühinemise kohta Pärnuga. Üks variantidest on sundliita Are naabervallaga või osa Sauga vallast ühineb Pärnu linnaga ja nii tekib Arega geograafiline loogiline tervik.

Suur-Pärnuga ühineva Audru vallavolikogu esimees Jaanus Põldma nentis, et Sauga eemaldumine ei ole hea. “Meie arvamus on, et mida suurem osa Pärnumaast ühineb, seda kasulikum Audrule ja kogu maakonnale,” avaldas ta. “Eriti kena pole, kui välja astutakse lõpu eel. Nad oleks võinud vähemalt oma rahva käest küsida, mida inimesed tahavad.”

Põldma kinnitas, et kui Sauga, Sindi ja Tori ühinemisläbirääkimised nurjuvad, oodatakse neid Suur-Pärnu sekka tagasi. Lisades, et Audru on kindlalt Suur-Pärnu paadis ja valmistub rahvaküsitlusteks. “Volikogus oleme teemat väga põhjalikult arutanud ja kaasanud liikmeid kõigis teemades. Usun, et suurem osa meie volikogust on liitumise poolt,” väitis ta.

Läänepoolne nelik

Lääneranna nime all koonduvad Varbla ja Koonga ning Läänemaa Lihula ja Hanila vald on läbi rääkinud juba kaks aastat ja jõudnud järku, kus osalejad on kindlad uue valla tekkes. Valla keskuseks saab Lihula.

“Meie kõnelused on heas seisus ja tahe ühine vald teha suur,” ütles Lihula vallavanem Varje Ojala-Toos.

Vallavanema sõnutsi on Lihula kahe aasta vältel läbi kaalunud kõik alternatiivid ja pidanud läbirääkimisi iga naabriga.

Kaalutud on Suur-Läänemaa versiooni, eraldi on räägitud Läänemaa lõunavaldadega. Koos Koongaga kõneldi Vigala vallaga, kaaluti veel mitut varianti, kuid lõpuks jäädi praeguse neliku juurde. “Nüüd võime öelda, et see neljane variant on parim,” lausus Ojala-Toos.

Otsus, et uus suur vald tuleb Pärnumaa koosseisu, ei sündinud kergesti, aga otsustada aitas Pärnumaa abi kohalike probleemidele lahenduste leidmisel. “Rääkinud Pärnu maavanemaga, tunnetame Pärnu toetust oma arengule ja sealt pakutakse konkreetseid lahendusi,” põhjendas Lihula vallavanem.

Põhjas ja lõunas

Põhjas on Vändra alev ja vald ning Tootsi ja Halinga vald vahepealsed arusaamatused klaarinud ja moodustub üle 8600 elanikuga 1012ruutkilomeetrine Põhja-Pärnumaa valla keskusega Vändra alevis.

“Nelja omavalitsuse ühinemiskomisjoni koosolek läinud teisipäeval möödus üksmeeles,” kinnitas Vändra vallavolikogu esimees Tarmo Lehiste ja ütles, et 7. novembriks on kõigis neljas omavalitsuses toimunud volikogude koosolekud, mille päevakorras on suunata ühinemisleping avalikustamisele.

Lõunas hakkab Saarde, Surju, Häädemeeste ja Tahkuranna vallast moodustuma ligemale 10 000 elanikuga 1558ruutkilomeetrine Luitenõmme vald, mille keskus asuks Uulus.

Saardelaste rahustuseks koondub Kilingi-Nõmme liituva neliku ühisveevärgi- ja -kanalisatsiooni-, heakorra- ja muude samalaadsete teenuste osutamise ühisettevõte, mille kontor on praeguses vallamajas.

Siiski on õhus tunda elektrit ja nagu Kilingi-Nõmme rahvakoosolekul oli kolmapäeva õhtul kokku tulnud Tali rahvas seda meelt, et vallakeskuse Uulu viimine pole põhjendatud.

Kilingi-Nõmme on Saarde vallasisene linn, mida maakonna planeeringus käsitletakse tugitoimepiirkonna keskusena koos selle juurde kuuluvate teenustega. Seepärast möönis Saarde vallavolikogu esimees Väino Lill, et keskuse asukoha tähtsuse vähendamine läheb vastuollu maakonnaplaneeringuga. “Ootame novembris rahvaküsitluse tulemused ära ja selle alusel saab volikogu teha otsuse,” mainis ta.

Margit Suhhostavets / PP