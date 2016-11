Kuulus telekokk käis Pärnumaal saadet filmimas

Taylor külastas Tori Jõesuu siidritalu, kus ta valmistas siidrikastmes sealiha, kukeseente, kohalike taluõunte ja Yorkshire’i pudinguga.

Siidritalu peremees Karmo Haas muljetas, et Jõesuus valminud siider oli Taylorile mokkamööda. Telekoka hinnangul oli see üks paremaid, mida ta maitsnud on.

Haasa jutu järgi lõi Taylor kaasa pärmisademe eemaldamises siidrite ümberkorkimisel ja kirjutas osale pudelitest autogrammi. “Need tuleb vist oksjonile panna,” arvas Haas.

Võtete käigus külastas Taylor Soomaad, kus ta kanuutas Aivar Ruukeli ja Algis Martsooga ja käis räätsadega rabamatkal.

Ruukel rääkis, et Taylor valmistas Soomaal oma telesaate tarbeks haugikotlette ja garneeris seda rabast korjatud marjadega.

“Et Taylor püüab toitudes alati kasutada kohalikke maitseid, tutvustasin talle lodjapuu marju. Taylor ei olnud neist varem kuulnud ja kasutas marju kotleti garneeringus. Lodjapuu marjad meeldisid talle ja ta võrdles neid pohladega,” ütles Ruukel ja lisas, et kuulus telekokk korjas Soomaal esimest korda elus jõhvikaid.

“Loodan, et Taylorile meeldis siin. Laupäeval, kui ta Soomaal käis, oli ilus päikesepaisteline ilm. Ta ütles, et jäi väga rahule,” lisas Ruukel.

Eestis filmitud materjal peaks jõudma Rootsis eetrisse kevadel. Taylori kokasari jookseb Eesti Televisiooniski ja seda avaldatakse internetis.

Rootsist pärit kuulus telekokk ja armastatud kokaraamatute autor, humoorikas ja võluv Tareq Taylor tutvustab oma saatesarjas “Tareq Taylori Põhjamaade kokakunst – silmaringi avardav kokasari” vaatajale Skandinaavia kokakunsti kõrval Põhjamaade eluolu ja kultuuri. Ta rändab mööda kauneid ja omanäolisi paiku ning tutvub kohaliku toidukultuuriga, millest inspireerituna valmib alati mitu rooga.