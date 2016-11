Hotell langes avaliku laimu ohvriks

Blogi, mida selle eestvedajad esitlevad mustade uudiste edastajana, avaldas läinud nädalal mureliku kodaniku kirja, mille kohaselt Pärnus Esplanaadi tänava hotellis on inimeste teadmata loodud pagulaskeskus. Ajaveebi eestvedajad jagasid postitust oma Facebooki lehelgi, kus pahased inimesed hakkasid keevaliselt majutuskohta põhjama.

Hotelli üks omanikest Madis Merirand rääkis, et kõmu tema majutusasutusse loodud pagulaskeskuse kohta ei vasta tõele. Ta selgitas, et Vesiroosi hotellis elavad Tartu ülikooli Pärnu kolledži üliõpilased, kelle majutamiseks on hotelli haldaja OÜ Meritel sõlminud kooliga lepingu. Nii juba kolmandat aastat järjest.

Sel õppeaastal elab TÜ Pärnu kolledži vahetus läheduses asuvas hotellis 13 üliõpilast: 11 välistudengit ja kaks eestlast.

Olen koostööga ülimalt rahul ja kummardan sügavalt hotelli vastutulelikkuse ees. Henn Vallimäe

Suviti, kui Pärnus on turismihooaeg ja koolis õppetööst paus, on hotell olnud avatud kõigile huvilistele.

TÜ Pärnu kolledži direktor Henn Vallimäe kinnitas, et kool on tõepoolest sõlminud üliõpilaste majutamiseks Vesiroosi hotelliga lepingu. "Olen koostööga ülimalt rahul ja kummardan sügavalt hotelli vastutulelikkuse ees," kiitis Vallimäe. Ta lisas, et eelisjärjekorras majutatakse seal välisüliõpilasi.

Kõnealuses blogis kirjeldati Vesiroosi hotellis toimuvat nõnda (kirjapilt muutmata): "Alles suve lõpus oli antud hoone müügis kuid nüüd kui googeldada siis näitab et hotell on suletud igavesti, koduleht on alles kuid tube broneerida ei lase. naabermaja elanikud räägivad kuidas iga nädalaga tekib nägusi juurde, kõik on tumedanahalised. keegi neist väljas ei käi , liiguvad ainult siseruumides. Linn, aga väidab et tegemist on legaalsete üliõpilastega. seal on neegerid ja süürlasi , suurem osa on mehed, aga ka paar naist."

Pärnu linnavalitsuse avalike suhete teenistuse juhataja Anu Juurma-Saks märkis, et internetis levivad jutud Vesiroosi hotelli rajatud pagulaskeskusest on tallegi silma jäänud. Küll pole tema teada mitte keegi pärinud Pärnu linnavalitsusest väidetava keskuse kohta aru, nagu postituses kinnitatakse.

Juurma-Saks pakkus, et ehk mainis kuulujuttude levitaja linnavalitsust, kuna soovis oma väidetele rohkem kaalu anda. "Trikki "oleme linnavalitsuse poole pöördunud" on varemgi kasutatud," rääkis ta. "Kui hakata küsima, kelle poole täpselt pöörduti, on eetris vaikus. Loodan siiralt, et meie tudengeid päris ära ei hirmutata."

Vallimäe märkis, et TÜ Pärnu kolledžis on olnud 2009. aastast rahvusvaheline magistrikava "Heaolu- ja spaateenuste disain ja juhtimine", milles on osalenud üliõpilased neljalt kontinendilt ja ligemale 25 välisriigist. Muu hulgas on olnud esindatud eksootilised riigid nagu Tai, India, Hiina, Nepal, Hongkong, Keenia, Nigeeria ja Kamerun, aga ka USA, Prantsusmaa, Saksamaa, Soome ja Ida-Euroopa riigid.

End blogi asutaja ja peatoimetajana esitlev Reimo Sillamaa selgitas, et postituse puhul oli tegemist lugeja kahtlustega, mille avaldas ajaveebi üks toimetajatest. "Meie toimetajad võivad avaldada lugusid minu heakskiiduta," täpsustas ta.

Ehkki lugejakirja avaldas väidetavalt toimetaja, ei pandud selle toimetamisele eriti rõhku. Kui võrrelda artiklit ja lugejakirjast tehtud kuvatõmmist, mida Sillamaa siinkirjutajaga lahkelt jagas, nähtub, et see ilmus veebis pea muutmata kujul. Vaid fraas "ehtsate pagulaste välimusega" on asendatud sõnaga "mustanahalised".

Sillamaa täpsustas, et kuna tema isiklikult blogilugeja kirjaga ei tegelnud, ei saa ta selles asjas seisukohta võtta. Küll on ta veendunud, et asjata poleks pagulaskeskusest juttu tehtud.

"Kui valitsus ainult vassib ja valetab, käivad inimesed muidugi lahtiste silmadega ringi," nentis Sillamaa. "Ja muidugi võib juhtuda sedagi, et tonti nähakse seal, kus seda pole."

Praeguseks on Vesiroosi hotelli siunav postitus blogist kadunud, kuid Sillamaa lubas, et see nii ei jää. "Panime selle paariks päevaks mustandite hulka, et lugu täpsustada ja seda põhjalikult uurida," selgitas ta ja lubas, et kindlasti avaldavad nad artikli uuesti.