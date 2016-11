Hiinlased naudivad Pärnu randa

Mis hiinlasi Baltikumi tõmbab?

Hiinlased reisivad lääne inimestest erinevalt. Välismaal olles tahavad nad külastada nii paljusid kohti kui vähegi võimalik. Balti riigid, sealhulgas Eesti, pole kunagi nende ainus sihtkoht. Enamasti liidetakse Baltimaad kas Ida-Euroopa või Põhjamaade ringreisiga.

Mõned hiinlased on juba käinud Euroopa põhilistes turismikeskustes nagu Itaalia ja Prantsusmaa. Nüüd tahavad nad näha midagi uut ja erilist.

Mida te turistidele näitate?

Tallinnas kuuluvad kohustuslikku plaani vanalinn ja Kadrioru park. Neile meeldib kohtadega seotud lugusid kuulata: kuupäevad ja nimed lähevad ju nagunii meelest ära.

Nii ma räägingi neile lugusid Vana Toomasest ja Oleviste kiriku ehitanud Olevist. Pajatan veidi ajaloostki: Taani, Rootsi ja Vene ja nõukogude ajast.

Vanemad inimesed küsivad alati, missugune oli siinne elu nõukogude ajal. Jutustan neile tänapäevasest Eestist ja sellest, kuidas Skype on siin leiutatud. Selle kohta ei tea nad tavaliselt midagi.

Kas hiinlased jäävad reisiga rahule?

Jah, tavaliselt nad ei pettu. Ehkki olen tähele pannud, et paljud Hiina turistid sooviksid näha vähem linnu, rohkem maakohti ja loodust. Kuna turiste sõidutatakse tavaliselt ühest pealinnast teise, juhtub tihti, et kõik linnad sulavad lõpuks üheks kokku.

Olgem ausad, Euroopa on küll väga eriilmeline, kuid meie ajalugu on siiski üsna ühesugune. Kõikidel keskaegsetel linnadel on midagi ühist.

Ma proovin neile näidata looduskauneid kohti. Kui toon nad Pärnusse, läheme loomulikult randa, et nad näeksid ilusaid liivaluiteid ja saaksid hingata Läänemere värsket õhku.

Nüüdisaegne Hiina on kaotanud kontakti loodusega. Hiinlased küsivad mult sageli, mis nime kannab mingi taim, puu või lind. Hiinas ei ole puid ega metsloomi eriti näha.

Loomulikult on neil putukad, kuid enamik neist on inimestega linnadesse kolinud. Kui hiinlased tulevad Euroopasse, naudivad nad head kliimat, sinist taevast, värsket õhku ja looduse värve.

Kas hiinlastel polegi kodumaal ilusat loodust?

Probleem on selles, et tööinimese elu on Hiinas kiire. Ei ole aega isegi isiklikuks eluks, rääkimata veel reisimisest.

Hiinlaste suuremad pühad on uusaasta ja rahvavabariigi sünnipäev. Need on pühad, mil terve riik katkestab töö üheks nädalaks. Uuel aastal külastatakse tavaliselt vanemaid või sugulasi. Rahvuspühal minnakse reisile.

Hiinas on palju maalilisi kohti ja kohalike loodusearmastus ulatub sajandite taha. Umbes 80 protsenti Hiina luuletustest kirjeldavad ilusaid vaateid mägedele, jõgedele ja metsadele.

Tänapäeval aga elavad paljud inimesed loodusest ära lõigatuna.

Millist toitu hiinlased Eestis viibides söövad?

Proovin neile alati kohalikku toitu tutvustada, kuid sellega peab olema ettevaatlik. Kas neile meie toit maitseb, sõltub isiklikest eelistustest. Isegi parema kvaliteediga kohalikud road ei pruugi neile sugugi maitseda.

Mõnda asja peavad aga hiinlased meie toidulaual suisa imelikuks: paljud hiinlased ei mõista külma supi olemust ja paluvad ettekandjatel selle üles soojendada.

Mitu korda olete gruppe Pärnusse toonud?

Sel aastal vaid korra. Pärnu väärib peatumist, aga tihti jäetakse see reisikavast välja, sest aega napib. Kuid tänavune grupp näis Pärnut nautivat, eriti randa.

Missuguseid suveniire hiinlased Balti riikidest koju viivad?

Merevaik on kindlasti väga populaarne tänu hiinakeelsele internetile, aga seda ostetakse enamasti ikka Lätist ja Leedust.

Mida ja kui palju ostetakse, sõltub jällegi inimesest. On nii neid, kes viivad koju paar asja, kui neidki, kes naasevad reisilt suurte poekottidega.

Peale rukkileiva, Kalevi šokolaadi, Vana Tallinna, Riia palsami ja käsitööesemete ostetakse palju ilu- ja nahahooldustooteid, kuna need on siin odavamad kui nende kodumaal.

Kas reisidel juhtub midagi naljakat?

Igal reisil sünnib midagi lõbusat. Näiteks on hiinlastel kombeks tulla restorani oma alkoholiga ja hakata seda seal jooma.

Siis ma pean ettekandjatele seletama, et hiinlaste puhul on see tavaline, ja pean kasutama kõiki diplomaatilisi oskusi.