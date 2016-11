Patoloog võib päästa elusid

Üle poole sajandi patoloogina töötanud inimest elutud kehad ei kohuta. “No proovige, astuge sisse!” kostis Tähtla küsimuse peale, ega surnud kõhedust tekita, ja avas lahkamisruumi ukse, kust paistis laual valge lina all lebav lahkunu. “Enamik tuleb siia täiesti rahulikult, pole häda midagi. Ainult mõni noormees aeg-ajalt kukub.”

Nii on näiteks politseikooli kadettidel, kes on käinud haiglas Tähtlalt teadmisi omandamas, lausa halb hakanud.

Patoloogia osakonna vanemarst selgitas, et kunagi õpetas ta politseinikuks pürgijaile, millised on inimese siseorganid ja eri vigastuste võimalused. “Tavaliselt inimesed ju ei tea, et näiteks kõhu kaudu surma põhjustamiseks piisab sellisest noaotsakesest,” lausus Tähtla, näidates pöidla ja nimetissõrme abiga umbes viiesentimeetrist vahet.

Meie põhiline töö ja huvi on elusad: kümned tuhanded koeproovid.

Tähtla, kellel patoloogistaaž ulatub üle 50 aasta, ei pea end lahanguteks eraldi meelestama. “Ei enam,” täpsustas arst. “Kui mu laps oli väike, olid lastelahangud rasked. Pikka aega võtsin sellistel puhkudel mõttes töö koju kaasa.”

Murega ei olnud toona kellegi poole pöörduda. “Siis polnudki niisugust kohta,” nentis Tähtla, kes on pidanud vastsündinuidki lahkama. Ta lisas, et tööga kaasnev valu on hääbunud ajapikku.

Niisiis pole ohtu, et kogenud patoloog lahkamislaua kõrval minestab. “Siis oleks jalad ees kah,” lausus sooja naeratusega Tähtla naljatamisi.

Tõsi, nii mõneski olukorras oleks vast enamik inimesi minestanud, kui nad olnuks patoloogi asemel. Näiteks on lahkamislaua juurde jõudnud Tähtlat oodanud seal ees mõni tema lähedane või tuttav. “Eesti on väike ja Pärnu veel väiksem,” tõdes patoloog. Niisugustel puhkudel pole ta lahkama hakanud, vaid vahetanud tööd kolleegiga.

Samal ajal on väga paljud Tähtla tuttavad lausa nõudnud, et ta neid kindlasti lahkaks, kui nad on siitilmast lahkunud. “Mul oli päris vihik, kuhu palveid üles kirjutasin,” märkis arst. “Kuna nad nii tungivalt soovisid, ei hakanud ütlemagi, et kust ma teada saan, kui te surnud olete.”

Mõnest filmist ja välismaa meediast läbi käinud juhtumid, kus surnu ärkab lahkamislaual või surnukuuris ellu, Tähtlale tuttavad pole. Sellegipoolest on ta korra näinud, kuidas surnu tõuseb lahkamislaual istukile. “Meil oli vanas haiglas Sillutise tänaval nii, et arstide tuppa pääses läbi lahanguruumi. Uks avanes lahanguruumi poole. Kord tulin kabinetist välja ja nägin, kuidas surnu tõusis otse minu ees istukile ja vaatas endale lahtisesse kõhtu,” kirjeldas Tähtla hirmust kangeks ehmatanud hetke, mis siiani eredalt meeles.

Hetk hiljem selgus, et tegelikult oli protseduur pooleli: sanitar võttis lahkunult peanahka, mis oli väga tugevasti luu küljes kinni. Nii tõusiski kadunu sikutamise käigus istukile.

Mõni naljamees on tahtnud kolleegidele meelega tünga teha. Tähtlale meenus mees kohtuekspertiisist, mis vana haigla päevilgi haigla patoloogia osakonnaga ruume jagas. “See oli ehtne pullivend,” ütles ta. “Vahel tuli ette küll, et ta läks vaikselt lahkamislauale lina alla ja siputas seal.”

Tähtla möönis, et mõnikord saab inimene õige diagnoosi alles lahangul. “Kümme protsenti on niisugused, see pole üldse haruldus,” nentis ta. Seega võib lahkunu raviarst saada patoloogilt väärt teavet, mida samasuguste haigustunnustega patsientide ravimisel või edaspidises töös arvesse võtta.

Kord kihutas Tähtla kolleegidega rehvivilinal haiglast Metsakalmistule, et viia mõni tund enne matuseid surnu uuesti lahkamisele. Nii päästsid nad mõnegi inimese elu.

“Alguses nägime, et oli mingi põletik. Kui ta oli juba ära viidud, pakkus üks tohter, et võib-olla oli keeritsuss,” selgitas patoloog. “Siis ei jäänudki muud üle kui uuesti lahata, ja selguski, et ta oli silmini keeritsussi täis.”

Kahtlus, et inimese surma põhjustasid ehk pisikesed, vaid mikroskoobiga nähtavad ussid, tekkis tänu juhusele: üks arstidest sattus kuulma, et lahkunu võis olla söönud salakütitud metssea liha. Kuuldused pidasid paika.

Selgus, et sama liha olid söönud teisedki, kes said õigel ajal ravi. “Tema oli niikuinii juba läinud, kuid oma paarkümmend inimest, sealhulgas tema lapsed, kellest üks oli lapseootel, olid söönud sama liha ja mõni neist juba haigeks jäänud,” rääkis Tähtla. “Lahkunult küsiti varem küll, et mida ta sõi ja jõi. Kuna oli olnud salaküttimine, ei söönud ta enda väitel midagi.”

Lahang jõuti ära teha ja lahkunu matusemajja tagasi viia nii kiiresti, et lähedased ei saanud tema kadumisest arugi. “Hirm oli küll, et mõni omastest näeb ja arvab, et keegi varastab nende surnu ära,” tõdes Tähtla.

Niisiis ei uuri patoloogid sugugi ainult surnutele saatuslikuks saanud hädasid: neil on patsientide ravimiselgi ääretult suur roll. “Meie põhiline töö ja huvi on elusad: kümned tuhanded koeproovid,” kinnitas Tähtla. Enamik koeproovidest, mida ta kolleegidega laboris uurib, ongi võetud elavate inimeste organitest.

Tänu sellele saavad arstid panna oma patsientidele õige diagnoosi. “Ilmselt olete kuulnud, et nüüd on hirmsasti eesnäärme- ja emakakaelavähki,” rääkis Tähtla. “Ega seda vanasti vähem olnud, seda lihtsalt ei uuritud ega avastatud. Aga nüüd avastatakse ja ravitakse päris efektiivselt.”

Ülikoolilinnast pärit Tähtla sattus Pärnusse ja ühtlasi oma ameti juurde puhtjuhuslikult: talle pakuti siin korterit. “Olin spetsialiseerunud kirurgiks, aga järsku tuli Pärnu peaarst, kes ütles, et korterit juba ehitatakse,” meenutas Tähtla umbes 52 aasta tagust aega, kui Pärnu haiglas oli vaba vaid patoloogi ametikoht.

Hiljem selgus, et lubatud kortermaja ei valmigi niipea. “Nii olin kolm aastat kord ühes, kord teises kohas,” sõnas patoloogia osakonna vanemarst.

Tähtla täpsustas, et mikroskoobitöö ega koed ei olnud talle siiski võõrad. Ta oli Tartu ülikoolis teadustöö käigus selles valdkonnas kätt juba proovinud.

77aastane Tähtla, kellel pensioniiga ammu käes, ei oska öelda, kui kaua ta veel tööd teeb. “Ehk seni, kuni tervis vastu peab,” pakkus ta. “Ma olen sellega nii harjunud. Siin on oma kollektiiv, kellega olen kümneid aastaid koos töötanud. See on nagu oma pere.”