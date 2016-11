New York Times kirjutab Soomaast

Varblasi loetakse kevadel

J. V. Jannsen on kirjutanud: “Süüa võib ta nagu kasvaja karjapoiss, kelle suu alati peas jahvatab. Millal sa seda näed, et varblane ei sööks? /.../ Silmad keerlevad tal hommikust õhtuni peas ja ta vahib alati ümber, kust midagi võtta oleks /.../.” Tõepoolest, vähe on hetki, mil varblased ei söö. Pidevalt käib terade hekseldamine. Meie maastikel tegutseb suisa kaht liiki varblasi. Nende eristamiseks oli mul kunagi oma viis. Nimelt jätsin meelde: põldvarblane kündis peaga põldu ja seetõttu on ta pruun, koduvarblane aga lendas vastu betooni ja sellest on tal pea hall.