Pallirobot meelitab lapsi lauatennisetrenni

Pärnu lauatenniseklubi Vint-90 noormehed Mart Luuk, Madis Moos ja Ken Talpas-Taltsepp tulid oktoobris võistkondlikel lauatennisemeistrivõistlustel juunioride vanuseklassis Eesti meistriks. Noormeeste treenerid kinnitavad, et tegu on väga hea saavutusega.

“Tundub, et liigume sinnapoole, et neist tulevad paremad mängumehed kui kauaaegne Eesti esinumber ja praegune koondise treener Vallot Vainula,” muheles poisse juhendav Andres Kull. “Olen nende üle uhke, nad on ikka tegijad.”

Lauatennisetrenni võib minna juba kuueaastasena. “Kui tuleb nooremana, omandab ehk tehnika kergemini,” arutles Kull. “Siiski on oht, et laps tüdineb kiiremini ära ja valib kümnesena mõne muu ala, sest lauatennis nõuab rutiinitaluvust. Aga kui tulevad tulemused, püsivad nad ikka trennis.”

Kull käib sügiseti koolides lapsi trenni kutsumas. Sealjuures on palju abi olnud lauatenniserobotist.

Nii nagu tennises, lööb ka lauatennises robot palli mängijale ette. Masinal on mitu režiimi. Robot võib lüüa palli eri vindi ja kiirusega. Treenerile on masinast palju kasu. Juhendaja saab samal ajal seista õpilase kõrval ja jälgida tema tehnikat.

“Olen teinud koolides kehalises kasvatuses robotiga demotunde. Kui lapsed masinat näevad, tulevad kohe trenni,” muheles Karusselli tänaval noori juhendav Kull.

“Kui lapsed tulevad ja proovivad, säravad neil tihtipeale silmad pärast paari trenni. Kuidas nad arenevad, on teine asi. Lauatennise häda on selles, et tulemuseni jõudmiseks peab pikalt vaeva nägema. Kui jalgpallis lööb laps värava ehk juba pärast paarinädalast harjutamist, tuleb lauatennises lapsega tegelda individuaalselt vähemalt aasta, et ta suudaks palli mängus hoida ja saaks võistlustel käia. Paari aastaga mõne saavutuseni jõudmine on ikka väga erandlik.”

Lauatennis vajab suurt püsivust ja rutiinitaluvust. “Isegi täiskasvanutel on sellega probleeme, mis siis veel lastest rääkida,” märkis treener. “On selliseid, kes tahavad käia seitse päeva nädalas trennis, aga siis tekib varem või hiljem tüdimus ja peab väikse pausi tegema. Pärast seda tulevad tal motivatsioon ja mängunälg tagasi. Väljalangemisi on siiski kahjuks palju.”

Küll eristub treeneri kinnitusel teistest kolmik Luuk, Moos ja Talpas-Taltsepp, kellest räägib juhendaja peaaegu et ülivõrdes.

“Nad omandasid tehnika ja mängu lugemise väga kiiresti ja jäid meile kohe silma,” kinnitas Kull. “Arvan, et Pärnus ei olegi olnud varem korraga kolme nii andekat lauatennisepoissi.”

Lauatennis on treeneri arvates lastele hea spordiala. “See arendab mitmekülgselt,” teadis Kull. “Lauatennis nõuab vastupidavust ja head reaktsiooni. Palli kiirus on suur. Kõik peab toimuma tohutult kärmelt.”

Eesti meistriks tulnud 2002.–2004. aastal sündinud poisid treenivad neli korda nädalas, vähemalt kaks tundi järjest. Peale selle on pea igal nädalavahetusel võistlused.

“Võistlustel on pikad päevad,” kirjeldas Kull. “Hommikul üheksast õhtul kaheksani. See nõuab põhjalikku ettevalmistust.”

Algajad alustavad lauatennise trennis algasendi õppimisega. Treener lööb palli ette ja laps üritab seda reketiga õigesti tabada. Edasijõudnud harjutavad juba elemente ja kombinatsioone.

“Lauatennises on oluline jalgade töö,” kirjeldas Kull. “Tihti tekib probleeme, kuidas jalgade töö ja mängutehnika kokku viia. Sellepärast harjutame palju lööke liikumiselt ning eri kombinatsioone ja positsioonivalikut. On tempomuutused. Lauatennisereketil on peal selline kumm, mis aitab pallile vindi sisse saada. Vindi lugemist õpime edasijõudnutega.”

Selle kõrval tehakse trennis eriharjutusi. Vastupidavust aitab treenida näiteks jooksmine. “Jõuharjutustega oleme lastega ettevaatlikud,” rääkis Kull. “Maailma tippriikide tiimides on taustajõud, kus on psühholoogid ja teised spetsialistid, kes jälgivad noori väga varakult. Meie soovitame vanematel käia lastega spordiarstil ja teha koormustest.”

Lauatennisega alustades annab klubi lapsele varustuse. Algaja reket maksab Kulli teada paarikümne euro ringis.

“Kui jõutakse mingile tasemele, on vaja reket ise muretseda,” lisas ta. “Tippreketid maksavad 150 euro kanti. Aga need peavad aastaid vastu. Reketi muudab kalliks selle kumm.”

Kuigi trenni tehakse Pärnus ja teisteski Eesti lauatenniseklubides kõvasti, ei ole eestlastel erilisi rahvusvahelisi tulemusi ette näidata. See käib ka noorte kohta.

Teise Vint-90 treeneri Peeter Sumre arvates mängib siin rolli heal tasemel vastaste puudus.

“Nõukogude Liidu ajal oli palju üleriigilisi võistlusi, kus oli tase väga kõrge,” tõi Sumre näite. “Et saada tugevaid turniire, peame käima välismaal, aga tihti ei jagu selleks raha.”

Vint-90 osaleb aastas kuni kuuekümnel võistlusel. See on Sumre teada ka maksimum, mida lastest välja pigistada.

“Meie kolmik tuli Eesti meistriks, sest nad on palju võistelnud,” arvas ta. “Aga võistlused võiksid olla kvaliteetsemad ja kõrgema tasemega, siis arenetaks kiiremini.”

Juhendaja kinnitusel on lauatennis Eestis veidi vaeslapse rollis, sest peale kohalike klubide ei saa alaga mujal eriti tegelda.

“Audentese spordikoolis on hetkel ainult üks lauatennise koht,” teadis Sumre. “Selleks, et areneda, peab noor minema näiteks Rootsi õppima, aga see on ju kulukas. Nii tekibki neil ühelt maalt motivatsioonipuudus ja kaotakse trennist ära.”