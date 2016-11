Poevaraste nipid: tühja lapsevankriga kauplusse vargile

USS Security Eesti Lääne regiooni turvajuhi Peeter Kutsari sõnutsi jagub pikanäpumehi igasse ärisse, aga kõige maiamad on vargad söögikraami peale.

“Näiteks narkomaanidele meeldib väga magus ja nemad üritavad näpata šokolaadi ja banaani. Kusjuures nad ei ürita kaasa võtta mitte paar, vaid ikka 10–20 šokolaaditahvlit korraga,” rääkis Kutsar.

Kõige “minevamad” kaubaartiklid ongi šokolaad, kohv, kosmeetika, parfüümid, kallimad napsud, mida võetakse enda tarbeks või üritatakse hiljem rahaks teha.

Keskmine poevarguse summa on sel aastal 33 eurot

Kutselised vargad jahivad pigem hinnalisemat kaupa nagu tööriistad ehituspoodides või kallimad rõivad-jalatsid. Isegi tööriideid on poodidest pihta pandud.

G4S Eesti turvajuhi Janno Rahu sõnutsi loobuvad kogenumad vargad oma plaanist kohe, kui tajuvad, et turvatöötaja on neid poodi sisenemisel märganud. Tavaliselt läheb halbade kavatsustega inimene siis järgmisse kohta õnne proovima ja sedasi käivad vargad poode läbi päris palju.

Kutsari ütlust mööda on kõige lihtsam tabada uimastisõltlasi, kuna Pärnus on nad turvapersonalile nägupidi teada.

Omaette näppajate seltskonna moodustavad pohmellis või siis purjus isikud.

Kutsar meenutas halenaljakat seika suuremas Pärnu toidupoes, kus umbjoobes vennike üritas lahkuda kauplusest kolme viinapudeliga.

“Mees pistis kolm viinapudelit kükitades taskusse, kuid kandam osutus nii raskeks, et püsti tõusta ta enam ei suutnud. Siis viskas oma võimeid üle hinnanud tegelane end põrandale pikale, keeras ühel pudelil korgi pealt ja hakkas jooma,” rääkis Kutsar.

Kallimaid napse üritatakse maksmata poest välja nihverdada “ärilistel” eesmärkidelgi. “Oleme kuulnud, et hinnalisemaid alkohoolseid jooke varastatakse tellimustööna. Näiteks peidetakse kellegi soovil põue kallis konjak ja müüakse see pärast poole hinnaga maha,” ütles Kutsar.

Varguskatseid ei tee ainult värisevate kätega topsivennad ega narkomaanid, vaid pealtnäha täiesti korralikud kodanikudki.

“Oleme näinud lipsustatud härrasid, kes üritavad poest lahkuda, veinipudel põuetaskus. Härra jääb vahele ja selgub, et kuigi tal on rahakott 50euroseid täis, üritas ta sellegipoolest kuueeurose veini eest maksmata lahkuda. Inimesel pole mingit põhjust odava veini pärast riskida, aga ometi teeb ta seda,” imestas Kutsar.

Pelgalt välimuse järgi seega kedagi kahtlustada ei saa.

“Kuigi Pärnus on turvatöötajatele tuttav poevaras valdavalt 30.–50. aastates alkoholilõhnadega mees, oleme siin tabanud korrektse välimusega naaritsakasukas proua, kes varastas paar 250milliliitrist viinapudelit,” mainis Rahu.

Oma teguviisi põhjendavad vahelejääjad unustamisega. Toidukauplustes paneb mõni seesugune “unustaja” toidukorvi kraami, millest päris kõik kassalindile ei jõua. Kassiir ei pruugi näha, et ostukärusse jäi veel midagi, ja turvatöötajale vahele jäädes on varas isegi imestunud, et suutis paar–kolm toodet korvi unustada.

Samasugust taktikat tarvitab osa poekratte kotiga: muist kaubast asetatakse korvi või kärusse ja muist lipsab kotti. Kassas tasutakse ainult selle eest, mis on korvis/kärus. Kotti pistetu läheb tavaliselt meelest.

Alaealiste karmantsikutega pole Kutsari sõnutsi Pärnus praegu märkimisväärseid probleeme, küll põhjustas kesklinna kauplustele paar aastat tagasi muret seltskond kohalikke põhikooliõpilasi. Noorte poevargustele aitasid panna piiri politsei ja kool.

G4Si turvatöötajadki on lapsvargaid Pärnus küll kohanud, ent viimasel ajal pigem harva.

“Lapsed varastavad tavaliselt maiustusi, teismelised juba kosmeetikat, rõivaid, aga ka alkoholi,” lausus Rahu. Ta tõi näiteks hiljuti Pärnu kaupluses varguskatselt tabatud kaks kaheksa-aastast poissi, kes tahtsid maiustusi näpata, kuid said aru, et neid jälgitakse. G4Si patrull kutsuti kohale ja turvafirma kaasas politsei, kes alaealistega edasi tegeles.

Võõrast vara himustavad naisedki. Ühe osa poevargaist moodustavad noored emad, kes näpatud asjad lapsevankrisse või -kärru peidavad.

“Nad teavad, et keegi lapse kõrvale vankrisse vaatama ei lähe, ja kasutavad olukorda ära. On sedagi juhtunud, et poodi on tuldud vargile tühja titekäruga. Selliseid emme-vargaid ei ole küll palju, aga siiski küllaldaselt, et joonistuks välja kindel vargatüübi profiil,” seletas Kutsar.

Kohalikud varganäod on turvatöötajatele üldjuhul teada ja nende tabamine on lihtsam kui võtta vahele mujalt tulnud saagijahtijaid.

“Lätist käis vahepeal Pärnu satsidena gastroleerijaid, kellele hirmsasti meeldisid konkreetse tootja teksapüksid ja muudki rõivad. Sellised vargad tegutsevad tellimuse peale, nad tahavad vaid kindlaid asju,” tõdes Kutsar.

Peenem turvavärav hoiatab müüjat, kui poodi on sisenenud fooliumkotiga klient. Siis saab teenindaja sellisel kundel silma peal hoida, ent kõikidel rõivaäridel sellist väravat pole.

Rõivaste külge kinnitatud turvaelementidest vabanemisel ilmutavad kratid leidlikkust. Tihtipeale võtab vargust hauv inimene riietuskabiini proovimiseks kaasa kuhja asju. Rõivalt lahti kangutatud turvaelementi ei jäeta niisama kabiini põrandale vedelema, sest müüja võib selle sealt kohe avastada. Plastjublakaid on pistetud kabiini lae vahele või peidetud ülejäänud rõivaste sisse.

Rahu hinnangul on parim kaitse võõra vara himustajate vastu videovalve koos videooperaatori ja müügisaalis kõndiva turvatöötajaga.

“Kaamerate abil on ülevaade parem ja kahtlane käitumine jääb kohe silma. Paljastub varaste leidlikkus. Näiteks üritatakse vahel toodetel hinnasilte või triipkoode vahetada,” teadis Rahu.

Kogenud pikanäpumehed on Kutsari ja Rahu sõnutsi väga teadlikud karistuse piirmääradest. “Kui vargal saab aasta jooksul kolm poevarguse episoodi täis, algatatakse kriminaalasi sõltumata sellest, mis varastatud kauba väärtus kokku on,” selgitas Kutsar.

Trahvimäärad pole küll suured, kuid sarivargad, kes aasta vältel juba kaks korda vahele jäänud, muutuvad pärast teist vahelejäämist eriti “hoolikaks”. “Vaatavad kalendrit ja kaaluvad, kas ikka tasub riskida,” märkis Kutsar. “Olen ise olnud juures, kui poevaras anus turvatöötajaid, et politseid ei kutsutaks. Ütles, et tal läks aja arvestamine sassi ja alles poolteise kuu pärast saab tal aasta täis.”

Pärnumaa konstaablijaoskonna piirkonnavanema Tõnu Kivise teatel tuleb poevargusi õnneks aina vähem ette.

“Kogukonnad on väiksemad ja kui kaupluse külastajad ei ole kohalikud või on mingil põhjusel kahtlased, jälgitakse neid rohkem,” möönis Kivis.

