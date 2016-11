Kingitud jõulupuu jõudis Kikeperast pärale

Et pinnas on praegu metsas äärmiselt pehme, võttis kuuse paarikümne kilomeetri kaugusele linna sõidutanud treiler koha sisse metsavahelisel teel, puu kasvukohast natuke eemal. Nii haakis käänulist sopast teed pidi lähemale sõitnud ekskavaatorijuht peatse jõulukuuse rihmade abiga kopa külge, et toimetada see sealsamas sirguvate paarimeetriste pereliikmete juurest sõidukini, mis Kikepera kuuse linna tähtsat rolli täitma viis.

Pärast saetööd sai kopamees teda väljast ülimalt keskendunult abistanud kolleegide hõigatuste saatel tuldud teed mööda sõiduvahendini vedada. Lõunaks oli kuusk treileril ja umbes tunnine sõit võis alata. Nagu president või mõni muu tähtis tegelane alustas puu reisi Pärnusse, ümberringi kollaste sähvivate vilkuritega autod.

Hoolimata sellest, et tänavune Pärnu jõulukuusk pidi nagu eelkäijadki elama üle tülika sõiduvahendile sättimise ja reisivintsutuse, ei minetanud puu Seljametsa küla ja Paikuse alevi kaudu sihtkohta rännates oma ilu. Kuusk oli Endla teatri esisele platsile jõudes endiselt sirge rühi ja tiheda koheva võraga.

Pärast umbes kuuetunnist tihedat tööpäeva seisis tänavune Pärnu jõulupuu uhkelt linnasüdames.

Kaunidusele vaatamata on paar kuud linlastele silmailu pakkuv puu täiesti tavaline kuusk. Ometi teeb üks asjaolu selle eriliseks: linn ei pidanud pühadepuu eest kukrut kergendama.

Nimelt otsustas metsandusettevõte Metsamaahalduse AS oma Väimesaare talu maatükil kasvava puu linnale kinkida. Ettevõtte kaasomaniku Taavi Raadiku sõnade kohaselt pöörduti nende poole sooviga, et just sellest puust võiks saada tänavune Pärnu jõulukuusk. Kuna jõulud on kinkimise aeg, otsustasid ettevõtjad, et annavad ligemale 20meetrise kuuse linnale muidu.

Nagu eelmistel aastatel, hoolitses jõulukuuse kohaletoomise ja selle Keskväljakule püstipaneku eest Euro Cactus OÜ.