Politsei ei silmanud maanteel ohtlikke manöövreid sooritanud mõrtsukrekat

"Minu küsimus on: kuhu siis politsei jäi? Jutt käib ju ikkagi Via Balticast, rahvusvahelisest maanteest. Kas politsei selline suhtumine/käitumine kõnealuses olukorras on ikka normaalne ja kas mina ega sina, lugeja, ei ole tõesti ohus, kui sõidame töölt koju, kus pere ootab meid?" küsis lugeja Jüri Järv pärast kõnealuse reka manöövreid ja häirekeskusega peetud telefonikõnede kirjeldamist.

Häirekeskuse kinnitusel tuli neile 11. novembril kella 12.45 ajal teade, et Tallinna–Pärnu–Ikla maanteel pisut enne Märjamaad teeb Pärnu suunas liikuv veok ohtlikke möödasõite. Teade ja veoki kirjeldus edastati Pärnumaa patrullidele.

"Kuna patrullid täitsid ka teisi tööülesandeid, kontrolliti Pärnu suuremaid liiklussõlmi pisteliselt. Leedu registreerimismärke kandvaid veoautosid liikus Ikla suunas küll, kuid kirjeldusele vastavat autot ei nähtud," kommenteeris Pärnu politseijaoskonna patrulli- ja liiklusjärelevalvetalituse juht Sander Peremees.

Talituse juht lisas, et politsei saab Eestis iga päev liiklejatelt kümneid teateid ja kontrollib neid võimalusel. "Tänu liiklejate tähelepanelikkusele kõrvaldame liiklusest iga päev joobes autojuhte ja kontrollime neid, kel korrektsed sõiduvõtted või liikluseeskiri meelest kipuvad minema," ütles Peremees. Ta julgustas tabamata jäänud reka juhtumist hoolimata inimesi ohtlikest kaasliiklejatest politseile teatama, et muuta meie teed ikkagi turvalisemaks.