Are vallavanem võidakse ametist vabastada

4. novembril avaldas umbusaldust seitse vallavolikogu liiget Are vallavanemale Olavi Põllule, sest ligikaudu aasta tagasi ametisse valitud Põllu ei ole omandanud küllaldaselt kogemusi ja teadmisi valitsuse töö kohta ega ole suutnud vallavalitsust juhtima asuda.

“Me jõudsime selgusele, et Olavi on küll tubli inimene, kuid vallavanema amet ei istu talle kõige paremini,” kommenteeris vallavolikogu esimees ja kunagine Are vallavanem Lauri Luur, kelle sõnul napib Põllul juhioskusi. “Konkreetsemaks minna ei olegi võimalik. Pigem ongi just juhtimise puudujäägid, sest ta ei ole seda tüüpi inimene, kes suudab meeskondi vabalt juhtida ja nende tööd korraldada. Kogu ametiasutuse tegemine läheb isevoolu teed,” selgitas Luur.

Vallavolikogu liikmeid on 11, pöördumise tegid neist seitse. “Sel päeval oli kohal seitse inimest, kes said allkirja panna. Milliseks lõppseis kujuneb, näeme hiljem.”

Luur ei oska öelda, kes võiks uueks vallavanemaks saada. “Seda arutame juba volikogu istungil,” lausus ta.

Are vallavanem Olavi Põllu arvas, et põhjus seisneb selles, et koostöö ei sujunud. “Selle lühikese aja jooksul, mis ma olen nüüd jõudnud ametis olla, ei ole tulemused olnud väidetavalt sellised, nagu volikogu on arvanud,” ütles ta ja lisas, et nii lühikese ajaga ei jõuagi õieti midagi teha. “Alles nüüd, kui aastaga on enam-vähem saanud selgeks, kuidas valda kui struktuuri üldse juhtida, oleks saanud hakata tööd tegema. Siiamaani pidi õppimise kõrvalt pidama Pärnu linnaga läbirääkimisi. See võttis ka oma aja. Ega seal ainult vallaga saanud tegelda,” rääkis ta ja mainis, et volikogu umbusaldamine ei ole põhjendatud. “Need on sellised otsitud põhjused. Ma isegi ei viitsi neid kommenteerida, need on liiga lapsikud,” leidis Põllu.