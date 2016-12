Siiri Erala: Pühad kommivabaks!

Laste jõulupeod on toredad, kuid vanemale käib nendega kaasas nuhtlus: kommid, kommid ja veel kord kommid. Perele, kus on isa, ema ja kasvab kaks last, toovad töökohtade ja laste jõulupidusid külastavad punakuued kokku vähemalt paar kilo kompvekke. Seda juhul, kui on valitud kõige väiksemad kommikotid.