Kuri käsi lõhkus Mai kooli ülekäiguraja valgustussüsteemi

Rannak arvab, et vandaalitsemine saadeti korda eilse ja üleeilse vahel, sest kustunud valgus oleks juba eelmistel päevadel silma jäänud.

Kuna välja kisti vaid üks kaabel, siis märgi funktionaalsus on alles ja valguseta jäi vaid üks külg. Sellegipoolest tuleb parandamiseks märgi üks äär lahti monteerida ja töökotta viia. Kohapeal seda korda teha ei saa. "See võtab aega, täna hakkame tegelema," märkis Rannak.

Politseile avaldust esitatud ei ole ja Rannak arvas, et seda ka ei tehta, kui huligaansus ei kordu. Ta ei osanud aga arvata huligaanitseja motiive, sest valgussüsteem on üles seatud inimeste ohutuse tagamiseks. "Ta (vandaalitseja S.M.) on teiste ohutuse arvelt seda teinud. Valgusriba pole ilu pärast vaid tähistab, et sõiduteele on astunud jalakäia," rääkis ta.

Ohutusvalgustussüsteemi seadis Safelight OÜ koostöös Pärnu linnavalitsusega Mai kooli ülekäigurajale testimiseks üles tänavu märtsis.

Safelight OÜ meeskond osaleb Pärnu kaasava eelarve konkursil plaaniga paigaldada Pärnu linna välja valitud ülekäiguradadele 10 ohutusvalgustussüsteemi.