Sauga volinik selgitab: Miks ma ei poolda liitumist Pärnuga

"Olen veendunud haldusreformi pooldaja ja usun, et reformiga suureneb omavalitsuste haldussuutlikus. Ametnikud on spetsialiseerunud ja tunnevad paremini enda valdkonna seadusandlust, osatakse kasutada kaaltlusõigust, tekib sünergia ja tulevad uued probleemide lahendused. See kõik parandab omavalitsuse territooriumi elanike heaolu. Samuti peaks suurenema valitsemise ja haldamise rahaliselt mõõdetav efektiivsus: järele jääb raha rohkem tegevuskuludeks (taristud, haridus, turvalisus).

Nüüd sellest, miks ma ei poolda liitumist Pärnu linnaga. Ma ei arva, et linn hakkaks oma kodanike tahtlikult ebavõrdselt kohtlema lähtuvalt elukohast. Ometi teeb murelikuks, et Suur-Pärnu volikogus hakkab olema kolm neljandikku linna territooriumilt valitud volinikke, kes esindavad oma valijaid, ja neljandik valdade volinikke, kes esindavad praeguste valdade kodanikke. Pole põhjust eeldada, et liitunud omavalitsuse valitsuses oleks proportsioon märgatavalt erinev.

Siit aga järeldub, et praegu valdades praktiseeritav personaalne juhtimine ja kodanikega suhtlemine asendub kõrgelt standardiseeritud suhetega, millega pole harjunud elanikud ega ametnikud.

Linnaga peaksime jääma lepingupartneriteks ja headeks naabriteks, selle asemel et ühineda.

Teiseks ei jätku ressursse kõiki ideid ellu viia. Ressursid on enamasti lõplikud ja kui kolm neljandikku volikogust arvab, et eelisarendades keskust võidavad kõik omavalitsuse elanikud, kes tarbivad keskuses teenuseid, tekib minu arvates konflikt. Kindlasti enamus võidabki, aga iga inimene ei tarbi keskuses teenuseid ega kasuta keskuse taristuid. Ka need vähesed ootavad, et näiteks bussipeatuse pink korda tehtaks.

Kolmas probleem on info liikumine. Linnas on inimasustus tihe, sealsetest probleemidest räägitakse palju ja valjusti. Külast kostev mõni nõrk hüüe ei jõua aga valitsejate fookusesse ja hajub infomüras.

Neljandaks näitavad rahvaküsitluse tulemused Pärnu linnas, et linnakodanikud ei soovi meid endaga liituma. Milleks siis vägisi linna trügida?

Lõppeks arvan, et linnas on linnaelu ja -kombed, maal maaelu ja -kombed. See peakski nii jääma. Linnaga peaksime jääma lepingupartneriteks ja headeks naabriteks, selle asemel et ühineda."