Vaata, millised heategijaid Pärnumaa inimesed märkasid!

Mina annan teada Ivi Brantist, kes töötab Pärnu hambapolikliiniku haldusjuhina. Ivi käib oma vabast tahtest ja ajast (tasuta ja eesmärgiga aidata) Pärnu keskraamatukogus koer Chilliga lastele abiks, et nende lugemisoskus paraneks ja nad saaksid enesekindlamaks. Tean, et kümned lapsed, kes raamatukogus käinud, on väga rahul ja tänulikud ning tundnud Chilliga kohtumisest palju rõõmu. Peale selle pakub Ivi oma koeraga pingeleevendust neilegi, kes pelgavad hambaarsti.

Romek Kosenkranius

Sindis elab ülivinge Gerli Mets, kes on sintlaste kogukonna heaks niivõrd palju korda saatnud, et sellest saaks juba pikema kirjutise. Ma arvan, et sellest, et teda kohalikud vaid omakeskis kiidavad, jääb väheks. Ta väärib suuremat tunnustust.

Brita Haberland

Heategija Mai Luha elab Pärnumaal väikeses Kalda külas, kus veab MTÜ Ristiküla Külaseltsi. Ajast, mil ta Kalda külla kolis, on ta arendanud kohalikku seltsielu. Praeguseks on see kestnud aastaid, ilma et Mai ise sellest mingit tulu ootaks. Alati jagab Mai suppi või on, reha käes, valmis tööd tegema. Mai hoolib loomadest väga. Kõik koduta kassid või koerad saavad tema käest toidupala. Ta on alati siiras ja elurõõmus.

Reet

Hooldekodu Fööniksi ja Villa Mare pansionaadi hooldaja Sirje Merirand on tubli abistaja. Ta on väga suure südamega inimene, kes teeb alati rohkem, kui amet eeldab. Hooldatavad kiidavad Sirjet. Ta suhtub abivajajasse nagu oma pereliikmesse, elades tema murele või tervislikule seisundile kaasa, ja annab endast kõik, et abivajajal oleks hooldekodus hea. Sirje on abivalmis, hooliv, aus, arvestav ja töökas, kuid jääb tagasihoidlikuks ega kiida ennast kunagi.

Merike Merirand

Tahan tänada Pärnu kutsehariduskeskuse poisse, kes aitasid lastekodu poistel remonti teha. Asjad saime abi korras mitmelt poolt. Selle eest olen samuti tänulik. Poisid aga renoveerisid kõike ise. Koolipoisid, kes õhtuti ära kadusid, tegid oma sõpradele tasuta tööd. Tahaksin tänada ka Vaskord ehitust, kes tõi materjale ja andis nõu. Aitäh 5700 Eesti inimesele, kes jagasid meie Facebooki postitust.

Piret Saaremägi

Jaanika Jaago on armas heategija. Kui ta märkab abivajajat, siis ta läheb ja aitab. Uuskasutuskeskuses käis Jaanika vahel kolmel–neljal pikal päeval abiks. Ta on osav küpsetiste ja kookide meister. Viimased pool aastat on Jaanika võidelnud intensiivis oma elu eest. Palume kõrgemaid jõude, et temaga saaks kõik korda ja ta saaks tagasi kõik selle hea, mida ta on teistele andnud.

Annely

Oleme puuetega eakad inimesed, kes elavad suviti maakodus, kus meid abistavad head naabrid Malle Lohu, Ally Lilleht, E(e)vi Pohlak, Jaak Murru. Malle, Lohu talu eakas perenaine hoolitseb meie eest. Vaatab, et meil oleks kartuleid ja juurvilju. Piima toob ta meile jalgrattaga koju. Malle hoolitseb sellegi eest, et vanurid jõuaksid pühapäeviti palvemajja.

Ally abistab oma kõrgest east hoolimata alati ja toimetab kirjad postkasti. Temast on palju abi, sest ta aitab eemaldada puuke, mida ma ise ei näe või ei ulata kätte saama. E(e)vi varustab meid suviti maitsetaimedega (näiteks till, pune, mädarõigas). Peale selle on ta nobe seenelkäija, seega ei jäta ta ka meid metsasaadustest ilma. Invaliid, nagu ma olen, seenele ise minna ei jaksa, aga tema on meid metsaandidega juba aastaid varustanud.

Jaaku kutsume naabrivalveks, sest kui vajame abi, anname talle murest teada ja ta ulatab alati oma abistava mehekäe. Kui muruniiduk ei läinud tööle, likvideeris Jaak koos oma sõbra Urmasega vea. Maal apteeki pole ja kui on vaja arstirohtu, oleme palunud Jaaku, et ta tooks meile linnast ravimid. Meil ei ole siin sularahaautomaati, seega oleme usaldanud talle pangakaardi, millelt ta on meile truult sularaha toonud.

Kohtumiseni kevadel,

Maimu Kadrik

Kõige staažikam uuskasutuskeskuse vabatahtlik on Taivo Saar. Kiire elutempo kõrvalt on ta leidnud aega kinkida keskusele tunde. Ta on eriti osav raamatutes. Taivo räägib vähe, aga toimetab palju. Meil on vedanud, et meid aitavad nii toredad vabatahtlikud.

Annely

Ljubov Toomsalu on selline inimene, et kui temal juhtub olema paar vaba tundi, teeb ta selle parajaks uuskasutuskeskuses aidates. Ta on töökas ja usin naine, kes jõuab töö kõrvalt teistele palju anda.

Annely

Tahkuranna vallas Leina külas elab Ere Raudsepp, kes tegeleb ratsutamisteraapiaga. Igal suvel käivad tema juures füüsilise ja vaimse puudega lapsed, kellele Ere leiab alati aega. Ta kirjutab projekte, et erivajadusega lapsed saaksid individuaalsetes teraapiatundides osaleda. Sügiseti korraldab ta ühise ratsapäeva, kus kõik lapsed saavad näidata oma ratsutamisoskusi. Ere töötab Pärnu haiglas füsioterapeudina.

Eero

Tõstan esile heategija psühhodraamaterapeudi Helar Petersoni, kes töötab Pärnu haiglas ja koolitab/nõustab MTÜs Hingerahu. Pärnus puudub süsteemne kriisiabisüsteem ja haiglas pole hingehoidjat. Lastega tegelevad spetsialistid mattuvad töösse. Kõik leina- ja kriisilood Pärnus ja Pärnumaal suunatakse Helarile. Peale selle propageerib ta isadust. Minu arust on jäänud mu hea sõber oma suure panuse eest tunnustamata.

Indrek Linnuste

Ma ei tea, kas sobib sellesse armsasse heategijate perre Pärnu lasteaiadirektorit lisada või tundub see liiga ametlik. Aga kui direktor on oma töötajate suhtes ülivastutulelik, ongi see ju lihtne heategu.

Juba ta pilk ja kuidas ta keerab oma tooli su poole, kui sind kuulab, on tänuväärt. Teda iseloomustavad vastutulelik suhtumine ja mõistvus, kui oled tervisega hädas, kui lähedane vajab tuge või kui soovid puhkusevälisel ajal reisile minna. Alati ütleb ta: "Vaatame, mida teha saame." Usun, et nii mõnelgi Pärnu lasteaiadirektoril oleks temalt palju õppida. Toon näite: kord sattusin ühe linna lasteaeda, kus ma ei pannud tähele, et nurgas olid kilesussid. Arvasin tõesti, et kui lähen vaid direktori kabinetti, mis asus koridoris, ei võeta jalanõusid ära. Direktor, nähes, et mul pole siniseid susse jalas, käratas: "Kas te ei näinud, et seal on kilesussid?" Siiani on mul tunne, et enamik direktoreid käitubki nii. Rõhutan meie direktori puhul tema vastutulelikkust. Kuigi olen seda talle mitu korda öelnud, väärib ta ka avalikku tunnustust. Tänu temale oleme ka meie, töötajad, rohkem motiveeritud oma tööd hästi tegema. See on eriti oluline, kui arvestada lasteaiaõpetajate palka. Vahel tundubki, et tema oma suhtumisega kompenseerib selle, mille riik on tähelepanuta jätnud. See tunnustust vääriv inimene on Pärnu Kadri lasteaia direktor Reeli Tänavsuu.

Pärnu Kadri lasteaia õpetajad,

Piret Taal

Pole tööd, mida Ilmar Selge teha ei oskaks: isegi lõikelauast tegi puuviljakausi. Ta tegi mu kodus suvel remonti. Alati, kui midagi vajan, on ta varnast võtta. Tema maakodu nähes ei jõua vaatepilti ära imestadagi: oma maa, mets, maja ja kodu. Põllul künnab adraga, koer kõrval. Õue ehitas välikäimla, mis on ehitatud tuuleveskiks: selle tiivikud käivad ringi ja tulukesed vilguvad. Kogu materjal pärineb oma metsast ja on looduslik. Peale selle on ta muusik: laulab ja mängib kitarri. Talle meeldib mootorrattaga sõita. Ehtne kauboi, kiiduväärt!

Kiidan üle 80aastast Ellen Lille, kest teeb väga ilusat käsitööd. Põrandariie, külgkardinad, padjad, pildid, linad – kõik on ise tikitud, heegeldatud või kootud. Kodu on kui muinasjutumaailm. Tema kootud kindad, sussid, sokid ja rätid on müügil Rüütli poes ja tänaval. Aiamaal elavad linnakassid ja varesed, kelle söökla see on. Teine ilulooja on Virve Karu, kes valmistab lapitekke, kindaid, kampsuneid ja mütse. Talle meeldib heegeldada. Ei olegi asja, mida Virve ei oskaks teha. Ta on imeline inimene, kes jutustab ja naerab palju.

Urve-Mai Männik

Reelika Ruubel on lihtsalt imeline inimene. Tunneme teineteist juba kaugest lapsepõlvest. Ta hoiab meie lapsi, kui soovime kaasaga vahel teatrisse, sünnipäevale või isegi reisile minna. Kord oleks ta tulnud meiega pealinna kaasa, et beebiga kas või teatri fuajees oodata, kui meil süda siis rohkem rahul olnud oleks. Et saaksime ikka käidud.

Või pooletunnised arstilkäigud – "selge, no teeme niikaua kvartalile käruga tiiru peale".

Reelika on olnud autojuht, kui endal tervislik seisund teise linna sõita ei luba. Ja tulnud järele samal põhjusel.

Reelika on olnud sõnumiviija. Kui oli vaja üht inimest kätte saada, kuid telefoni teel see ei õnnestunud ja endal polnud võimalik kodunt välja minna, sai palutud Reelikat, et ta läheks ja ütleks sõnumi edasi. "Tehtud!"

Lähedase kaotuse korral oli Reelika mulle toeks ja abiks asjaajamisel. Eks leinas inimesel ole ikka vaja kõrvale selget pead. Kusjuures, ise komberdas ta sel ajal karkudega.

Tema kohta võiks öelda, et kui on elus ja Eestis, aitab alati. Ka siis, kui on vaja kaaslast, et Vargamäele järjekordset "Tõe ja õiguse" osa vaatama minna.

Marje Väli

Armas hing on meil Merle Mändla. Puudega lapse ema, kellel on enda tervisega suuri probleeme, ent kes leiab aega uuskasutuskeskuses vabatahtlikuna käia. Tahab ja viitsib raskused kaelast heita ja keskenduda hoopis muule. Inimene vajaks ise tuge, aga jookseb hoopis teistele appi. Respekt! Ei virise, ei kurda, vaid pea püsti ja läheb edasi. Igati tunnustamist väärt.

Annely

Soovin koos oma emaga tunnustada väga toredat ja abivalmit tugiisikut ja lapsehoidjat Maris Marust, kes abistab paljusid alati kui vaja. Ka töövälisel ajal.

Tänu temale leiame paljudele probleemidele lahenduse. Maris aitab raskel ajal, sest temaga võib kõigest rääkida. Peale selle on tal kodus neli väikest last, kellega tegeldes kaovad kõik halvad mõtted.

Maris Rubin

Kirjutan teile oma õest Lea Õismaast, kellel jätkub aega ja tahtmist aidata oma naabrinaist, kelle tervis pole kõige parem ja kes elab temast kahe kilomeetri kaugusel, teistest taludest eemal.

Vaatamata sellele, et Lea tööpäevad on pikad ja meie juba 82aastase emagi eest hoolitsemine tema õlgadel, kuna me vennaga elame kaugel, leiab ta veel aega, tihti hilistel õhtutundidelgi, et viia naabrinaisele toiduained poest või apteegist rohud. Leiab alati aega minna temaga arsti juurde või panka.

Vahel juhtub, et kuna pension on naabrinaisel väga väike ja kuus on kulunud raha rohtudele või küttepuude ostmiseks rohkem, kui pension lubab, ei jäta õde teda hätta. Ikka leiab ta oma kukrust niipalju, et naabrinaine ei peaks kannatama tühja kõhtu.

Erika Tambre