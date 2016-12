Eelistagem pidulaual eestimaist!

Jõulud ja aastavahetus on toidutööstustele kõige kiirem aeg, mil iga tööstuses töötav inimene pingutab selle nimel, et poelettidel oleks saadaval rikkalik valik kvaliteetset ja maitsvat kodumaist toidukaupa. Seepärast palumegi tööstuste poolelt jõuluvanalt kingiks ennekõike seda, et igas Eesti kodus oleks pidulaud kaetud kodumaise toidukraamiga. See on suurim teene neile inimestele, tänu kellele püsib omamaine toidutootmine elujõulisena.

Eesti toiduettevõtete tootevalik on praegu sedavõrd lai, et võimaldab pakkuda nii traditsioonilist jõulupraadi ahjuliha, verivorstide ja hapukapsaga kui mitmekülgset menüüd peenema maitsega gurmaanidele. Pettuma ei pea needki, kes eelistavad saata aasta ära eksootiliste maitsete seltsis. Meie toidutootjad on hankinud viimaste aastate jooksul hulga inspiratsiooni igast ilmanurgast. Nii on liha- ja kastmelett muutunud maailma köögi väljapanekuks, kust igaüks leiab midagi põnevat, millega oma külalisi üllatada.

Viimased uuringud on näidanud, et 88 protsenti inimestest eelistab tarbida kodumaist toitu. Samal ajal jääb eestimaise toidukraami ostukäive kauplustes sellele numbrile veel alla. See tähendab, et ühel või teisel põhjusel siiski Eesti toit ostukorvi ei jõua. Arvatavasti on selle taga tarbijate hinnatundlikkus.

Hinnasildi värvuse asemel võiks keskenduda tegelikule numbrile ja sellele, mis peitub numbri taga: meie oma Eesti inimestele.

Kulukal pühadehooajal ostlevad paljud ainult kollaste kampaaniasiltide järgi, mispuhul päritolumaa jääb tagaplaanile. Samal ajal on hinnavahe tihti kõigest mõni sent, mistõttu sildi värvuse asemel võiks keskenduda tegelikule numbrile ja sellele, mis peitub numbri taga: meie oma Eesti inimestele.