Bussijuht andis sõitjale pileti asemel ekslikult valge paberlipiku

Õhtul Pärnu linnabussiga number 10 sõitnud mees iseloomustas juhtunut järgnevalt: "Piletiostul hämaras bussis ulatas juht mulle valge paberlipiku, mis oli piletiga samas mõõdus. Kui pärast kelmust bussis istet võttes mõistsin ja hiljem maha minnes bussi registrinumbri tuvastasin, pidas juht peatusest väljumise asemel bussi kinni, kutsus mind sõidukisse tagasi. Ta ei vabandanud, vaid teatas vene keeles, et ma unustasin võtta pileti, ja ulatas mulle õige pileti."

"See on ilmselgelt bussijuhtide lisateenistuse hankimisviis, mille taga paistab olevat hästi toimiv ja läbimõeldud süsteem," leidis sõitja. "Loodan, et see pole GoBusis levinud ja firma tolereeritud labane petusüsteem."

"Olgugi et ilmselt on korralikke bussijuhte Pärnus keeruline leida, ei peaks niiviisi majandavad tegelased suvepealinnas avalikku teenust osutama," lisas nördinud klient.

Pileti asemel tühja paberlipiku saanu soovis teada, milliseid sanktsioone bussijuhi suhtes rakendatakse ja kas juhtide seas on veel selliseid skeemitajaid.

PÜTKi juhataja Andrus Kärpuki teatel korraldati piletimüügi eeskirja rikkumise suhtes kiire juurdlus.

Linnaliinide vedaja ASi GoBus töötajad vestlesid bussijuhiga ja edastasid ühistranspordikeskusele tema seletuskirja, misjärel keskuse spetsialistid hindasid nii bussijuhi väidete usutavust kui muid tõendeid.

"Eelneva põhjal oleme seisukohal, et praegust juhtumit ei saa kaebaja väljendeid kasutades pidada "bussijuhtide lisateenistuse hankimisviisiks, mille taga paistab olevat hästi toimiv ja läbimõeldud süsteem" ja "GoBusis levinud ja firma tolereeritud labast petusüsteemiks"," sõnas Kärpuk. "Võime vastutustundega öelda, et juhtunu on esmakordne seda laadi bussijuhi eksimus, mille kohta pole meile ega bussiettevõttele laekunud varem ühtki kaebust."

Kärpuki jutu kohaselt on tõigaga seotud juht saanud õppetunni ja esitanud kirjaliku seletuskirjaga oma vabanduse.

Bussijuhi seletuse järgi andis sõitja juhile pileti eest peenraha, mida bussijuht üle ei lugenud, sest eeldas, et see oli täpne. "Seetõttu ei pannud bussijuht põlema ka kabiini valgustust. Ta rebis automaatselt pakist pileti ja andis selle sõitjale paberlipikut ise vaatamata ja jätkas sõitu," vahendas Kärpuk.

"Pärast sõitja väljumist sihtpunktis märkas bussijuht, et too vaatas bussi numbrit, ja sai aru, et midagi on valesti. Juht vaatas alles jäänud piletite pakki ja nägi, et tema käes on viimane eurone numereeritud pilet 100sest pakist," täpsustas Kärpuk. "Bussijuhi kätte oleks aga pidanud jääma hoopis iga piletipaki lõpus olev valge piletisuurune leht."

Piletipakid on köidetud trükikojas nii, et iga paki viimane leht on valge paber, kaitsmaks viimast numereeritud piletit kortsumise eest.

"Bussijuht mõistis eksimust, kutsus sõitja tagasi ja andis talle õige pileti," rääkis Kärpuk.

PÜTKi juhi hinnangul ei antud juhul alust kahtlustada petusüsteemi. "See polnud pileti võltsimine, alatariifse pileti või komposteeritud pileti teistkordne müük," selgitas Kärpuk. "Piletite asemel valgeid paberlehti müüa oleks võimaliku petuskeemina ebausutav, sest see lõpeks bussijuhile väga kiiresti vahelejäämise ja töökoha kaotusega."

"Juhi eksimus seisnes selles, et ta käitus piletit andes hooletult ega kontrollinud, mille ta andis. Loomulikult ei ole selline lohakus lubatud," lisas Kärpuk. "Kuna see sõidukijuht pole varem piletimüügi eeskirja rikkunud, ei karistata teda sel korral."

ASi GoBus juhtkond on bussijuhti hoiatanud, et järgmise hooletuse puhul on karistus vältimatu.