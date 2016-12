Sindi abielupaaril täitus 70 aastat abielu

Urmas Viilma: Oleme Maarjamaa oksad

Meie pere kodumaja ees on suur ja pehkinud känd. See puu on olnud enne mahavõtmist nii vana ja võimas, et isegi asfaldiga kaetud kõnnitee serv on kännu kohalt murenenud ja jalgtee palju kitsam kui mujal meie tänaval. Kännu jätsid saagijad aastate eest ilmastiku meelevalda, et ajapikku nõnda seda mädandada ja lõpuks sellest lahti saada. Nüüdseks sirgub selle kännu ühest servast juba umbes 10–15aastane noor sihvakas kask. Känd ei ole ikka veel nii pehkinud, et seda saaks kerge vaevaga kõrvaldada. Ja keerulisemaks muudab selle kännu eemaldamise noor puu, mis selle asemel nüüd kõrgub.