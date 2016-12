Ministeerium jahutab pärnakate õhinat

Minister Kadri Simsoni allkirjaga vastus jahutab pärnakate õhinat. Ministeerium tutvus POLi tellitud uuringutega ja küsis juurde eksperthinnangu AS Tallinna Lennujaamalt.

Kaaluka etteheitena väidetakse, et POLi analüüsides puudub osa, mis kirjeldaks, kuidas suudab lennujaam pärast investeeringute tegemist katta ise iga-aastased ülalpidamiskulud. Ministeeriumi hinnangul ei tuleks Pärnu lennujaam sellega toime.

AS Tallinna Lennujaama eksperthinnang seab üldse kahtluse alla Rootsi lennundusekspertide uuringu. Nii kuluks tallinlaste arvestust mööda Pärnu lennujaama renoveerimisele vähemalt 19,5 miljonit eurot, mitte 13 miljonit nagu nimetatud rootslaste analüüsis. Pealegi kasvaksid hüppeliselt Pärnu lennujaama ülalpidamiskulud, hinnanguliselt umbes 1,2 miljoni euro võrra aastas.

Küllaldases mahus regulaarühendusi Pärnusse ei peeta tõenäoliseks ja ainult tellimuslendudega piirdumine eeldaks riigi dotatsiooni suurenemist.

Ministeerium väljendas oma vankumatut usku tulevikku ja Rail Balticusse, mis tagab turistidele kiire ja mugava rongiühenduse.

Kokkuvõttes on öeldud, et Pärnu lennujaama renoveerimise analüüs ja äriplaan on liiga optimistlikud ja ilma AS Tallinna Lennujaama tulude-kulude ja toimetulekutoetuse vajaduse analüüsita. Peale selle peab ministeerium veel konsulteerima riigiabi Euroopa Liidu nõuetele vastavuse suhtes.

Varem opositsioonis olles tegi Simson jõulisi avaldusi Pärnu lennujaama taaskäivitamiseks. Üht taolist võib lugeda näiteks 2015. aasta ajalehest Pealinn.