Super töö! Võrkpallurid võitsid finaali ja karikas jääb Pärnusse!

Pärnu meeskond pidi täna läbi ajama haigestunud nurgaründaja Sander Rätsepata.

Kohtumine algas närviliselt ja ohtrate servivigadega mõlemalt poolelt. Selver aga kaitses paremini ja libises vaikselt eest võites geimi lõpuks 25:20.

Vahe tuli sisse rünnakuefektiivsuses, mis oli Selveril 54,5 protsenti pärnakate 37 vastu.

Esimese geimi lõpus vahetas Pärnu meeskonna peatreener Avo Keel Hindrek Pulga asemel sisse Edvarts Buividsi, kellest sai mängu edasist käiku arvestades jokker.

Pärnakad domineerisid teist geimi ja võitsid lõpuks 25:21.

Kolmas geim jätkus sealt, kus teine lõppes. Pärnakad läksid ette juba koguni kuue punktiga 13:7, kui meeskonda tabas täielik must auk. Selver tuli järgi 13:13, kuid siis said pärnakad oma mängukindluse tagasi ja võtsid geimivõidu 25:21.

Neljandas geimis olid omakorda pärnakad tagaajarollis ja kuigi korduvalt jõuti viigini sai kodumeeskond lõpuks 25:22 oma tahtmise.

Viies geim kujunes tõeliseks thrilleriks. Viigiseis püsis tablool seisuni 11:11, siis pääsesid pärnakad aga tuliste pallivahetuste toel 13:11 ette, ega andnud enam edu käest. 15:12 geimivõit tähistas Pärnu VK meeskonna võitu ja järjekordset karikavõitu.

Pärnakate resultatiivseim oli Buivids 19 punktiga. Taavet Leppiku arvele jäi 14 ja Harri Palmari ning Aleksandrs Kudrjašovsi kontole 12 silma.

Vastaste poolel oli resultatiiseim Lincoln Williams 24 punktiga.

Pärnu meeskonna peatreener Avo Keel ütles pärast kohtumist Postimehe otseülekandes, et tulemus vastab Balti liiga tabeliseisule. Edestavad pärnakad seal Selverit ju ühe punktiga.

„Sügisel ei oodanud nii võrdset olukorda,“ märkis Keel. „Suutsime püsida täna võitluslainel, seda ei ole sel kooslusel sel hooajal alati olnud.“

Mängu otsustavaks hetkeks sai kaotajate peatreeneri Rainer Vassiljevi sõnul Avo Keele käi tuua mängu esimeses geimis väljakule diagonaalründaja Edvarts Buivids. «Buivids tuli õigel hetkel väljakule. Mingil hetkel oli ta ülihea protsendiga. Meie vastus sellele oli Rauno Tamme. Kui ta mängu tuli, siis ka Buividse numbrid langesid. Teised seal ümberringi said ka tänu Buividse mängule usku juurde,» arvas Vassiljev.

Pärnule 14 punkti toonud nurgaründaja Taavet Leppik ei tahtnud kuulda juttu, et Hidrek Pulga väljavahetamine otsustavaks sai. «Ei-ei. Sellist asja ei ole. Meil on tõsiselt ühtne meeskond ning kõik väärivad väljakul olemist. Ei ole sellist asja, et keegi oleks kellestki parem. Kõik on trennis tublid olnud ning mängib see, kellel on parem päev,» ütles ta.

Mängu statistika on leitav siit.