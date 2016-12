Absurdne hinnakiri jätab lubatud hüvitisest ilma

14. detsembril võttis riigikogu vastu ravikindlustuse seaduse, millega hüvitatakse 1. juulist täiskasvanute hambaravi. Haigekassa lubab hüvitada pool kuni 60eurosest arvest ehk suurim võimalik kompensatsioon on 30 eurot.

Hambaarstide arvates mõnitab seesugune hüvitis rahvast. Nimelt saavad kompensatsiooni patsiendid nendes kliinikutes, mis nõustuvad riikliku hinnakirjaga. Kahjuks on sellist kliinikut peaaegu võimatu leida.

“Tavaline täidis 13,80 eurot? Tunnis peaksime teenima 40, et tulud-kulud tasa saada,” tõi Pärnus erapraksist vedav hambaarst Raili Koiksoon näite. “Kui inimene on kaotanud hamba ja talle tuleks uus ehitada, kasutame täidissilla ehitamisel klaasfiiberkiudu. Ravile kulub kuskil kolm tundi ja see võib maksma minna kuni 300 eurot. Haigekassa hinnakirja järgi peaksime küsima 45 eurot. Nii pole ju võimalik tööd teha,” selgitas Koiksoon.

Koiksooni sõnutsi on kahetsusväärne, et riik sunnib eraettevõtetele peale enda hinnad. “See hinnakiri ei pannud imestama, vaid lausa nutma,” kommenteeris ta.

Hambaarst lisas, et praegune hinnakiri eeldab ebakvaliteetset ravi. “Kas hakkame hambaid täitma tsemendilaadse materjaliga, sest kvaliteetsemat ei tohi kasutada?” küsis ta.

Furoori tekitab toetuse suuruski. Koiksoon peab hüvitist alandavaks, sest selle eest ei saa ükski probleemiga inimene suud korda.

Lepiku hambaravi arst ja juhataja Kristi Lepik nõustub, et hinnakiri ei vasta reaalsusele. “Täidiste ja juureravi puhul on käärid ikka väga suured,” selgitas ta.

Lepiku meelest pole praegusel juhul kompensatsioonil mõtet. “Kui riigil raha napib, pole mõtet lubada, et makstakse. Tekkinud on äärmiselt ebameeldiv olukord,” ütles Lepik.

Hommiku hambaravi polikliiniku arst ja juhataja Ivar Maasik tõdes, et hambaravi ei tohiks hüvitada, vaid tuleks keskenduda hammaste hooldusele. “Riik panustab inimese hambaravisse 19 aastat. Igaühel on võimalik ellu astuda tervete hammastega. Kui seda ei tehta, pole valitsus süüdi,” kommenteeris ta. Küll pole Maasiku arvates mõtet loota, et erakliinik lepiks haigekassaga kokku madalamates hindades kui kliinikus.

“Praegusel kujul pole hüvitis mõistlik ega kanna meid eesmärgile lähemale,” selgitas Maasik. “Kahjuks teevad neid otsuseid poliitikud, kes teemat ei jaga. Tulemusena tekib olukord, kus keegi pole rahul. Piinlik.”

Jannseni hambaravi juhataja Karmo Vunk väljendas samuti rahulolematust. “Uue hinnakirja järgi maksab näiteks hambaröntgen 3,30 eurot. Püüdsin kiiresti arvutada, et röntgeniseade, sensor, arvuti ja kohustuslikud mõõdistused end õigustaksid, peaksime tegema vähemalt 3272 röntgenipilti. Aastas teeb hambaarst keskmiselt umbes 300 pilti. Arvutage nüüd ise, mitu aastakümmet läheks, et aparaat end ära tasuks. See on ju absurdne.”

Vunk kiitis, et riik tahab hambaravi toetada, kuid 30eurosel hüvitisel ta erilist mõtet ei näe.

“Ei saanud eilegi korralikult magada,” tõdes Koiksoon, lisades, et muretseb hambaravi tuleviku pärast väga. “Nüüd on meil umbes pool aastat aega seda hambaarstide liidus arutada.”

Kui hambaarstide liit küsis Eesti hambaarstidelt, kas nad on praeguse hinnakirjaga nõus, vastas 93 protsenti küsitluses osalenud 544 arstist, et nemad pole niisuguste hindadega nõus töötama.

Haigekassa loodab aga, et kompensatsiooniga kasvab arstile minejate arv.