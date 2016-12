Päästjad manitsevad ilutulestiku kasutamisel ettevaatusele

Õue ilutulestikku tegema minnes tuleb jälgida kõiki ohutusnõudeid, mis kasutusjuhendis on välja toodud. Juhised räägivad toote toestamisest, ohutust kaugusest ja süütamisviisist. "Kindlasti ei tohiks läheduses olla inimesi, lemmikloomi, autosid ega hooneid," rääkis Lääne päästekeskuse pressiesindaja Kristi Kais.

Rakette ei tohi lasta rõdult, aknast või käest. Jälgida tuleks segagi, kuhu rakett on suunatud, et see ei lendaks inimeste poole, katusele või aknasse.

Päästeamet toonitab, et välise vigastusega või kasutusjuhendita pürotehnikat ei tohiks osta. Pürotehnilisi vahendeid peab hoidma kuivas kohas.

Tulevärgi süütaja peab pärast põlemapanekut võimalikult kiiresti eemalduma. Süütamisel ei tohi kummarduda raketi kohale. Kui pürotehniline vahend pärast süütamist ei toimi, ei tohi sellele kohe läheneda. Ohutum on ligi minna näiteks kümne minuti pärast.

Püroriista ei tohi mitte mingil juhul proovida ümber ehitada. Selle käigus on oht saada tõsine nägemis- või kuulmiskahjustus või sõrmedest ilma jääda.

"Varuge enne toast väljumist aega, et kiirustades ei jääks ükski põlev küünal kustutamata või peotoit pliidile kõrbema," manitses Kais.

Ilutulestike kasutamisel tuletab Veeteede amet kõigile ka meelde, et punaste signaalrakettide kasutamine uusaastapidustustel või mistahes muul ajal ilutulestikuks, lõbu pärast ei ole lubatud ning on karistatav.

Ilma põhjuseta punase raketi väljalaskmine ja sellele järgnev päästjate reageerimine võib takistada või pikendada abi saabumise aega tõelise abivajajani.