Inimlik eksitus viis metsatalust interneti

“See on väga kahetsusväärne juhtum. Tunnistame oma süüd, osalistevahelise kommunikatsiooni tõrke tõttu sai alguse sündmuste ahel, mis jättis kliendi paraku internetiühenduseta,” möönis Telia Eesti ASi meediasuhete juht Raigo Neudorf.

Kliendi pahameele leevendamiseks paigaldas Telia tehnik talu elutuppa ruuteri ja lähima akna taha antenni sama masti külge, kus on mobiililevi võimendav antenn. Selleks et Viigi pere saaks kasutada koduinterneti teenust 4G-võrgu kaudu, mis väidetavalt katab ülikiirena üle 97 protsendi Eesti pinnast.

“Jääme 4G-interneti leviala viimasele piirile. Põhimõtteliselt on sama kiirus ja tase mis enne õhukaabliga,” rääkis Viik üle kolme kuu möödudes. “Aga maja teises otsas vaatamata sellele, et sinna pandi lisavõimendi, wifi võimendi, kipub ühendus nöökima. Vanem variant oli stabiilsem.”

Pärnust paarikümne kilomeetri kaugusel ei kinnita kuueliikmelisele perele e-riigi edulugu interneti püsiühendus ega mobiililevi, mis on ikka veel olematu. Pereliikmed saavad kõnedele vastata majast mitmekümne meetri kaugusel kahe teeäärse männi vahel.

“Kurb on see, et keegi kuskil kõrgemal otsustab ja stabiilselt toimivad asjad lõhutakse enne, kui uute toimes veendutakse,” tõdes Viik. “Suhtlesin Telia peakontoriga. Küsisin mingilt juhatajalt, mis siis saab, kui 4G ei levi, aga traadid on juba läbi lõigatud. Tema vastusest lugesin ridade vahelt välja, et nad hoiavad hinge kinni, lootes, et ühendus toimib. Aga kui poleks toiminud, jäänuks kuus inimest, meie pere, internetita. Trumbid on nende käes. Konkurendid ei suuda midagi paremat pakkuda, seda on meie naabrid katsetanud.”

Jõekääru pere ei oota kevadet, sest kui puud lähevad lehte, ei tarvitse neil enam sedagi internetiühendust olla, kuna paigaldatud aparaadid on tundlikud ja kergesti mõjutatavad.

“Kuni puud on raagus, on meil internet enam-vähem olemas,” nentis Viik.