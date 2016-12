Need on Pärnu Postimehe fotograafide säravamad pildid lõppevast aastast!

Rajade perekond tähistamas neljapaadi pronksmedalit

Foto: Mailiis Ollino

Fotograaf Mailiis Ollino jälgis reporter Teele Talvega, kuidas elavad Eesti neljapaadi sõudjatele kaasa Allar raja isa arv ja vend Aigar. Aigar pani vaatamise ajaks peale isegi pulsikella. “Eesti mehed pole eriti altid emotsioone näitama, kuid kumbki neist ei varajnud võidu puhul õnnepisaraid,” kommenteerib Ollino emotsionaalset tabamust.

Kodutu söömaaeg

Foto: Urmas Luik

See foto illustreeris reportaaži, mis kirjeldas kodutute eluolu. "Olen töötanud pressifotograafina aastakümneid, aga seda, et kodutu laseb ennast avalikult ajalehe loo jaoks pildistada, kogesin esmakordselt elus," tõdeb põneva pildi üles võtnud Urmas Luik.

Poiss lambaga

Foto: Mailiis Ollino

"Käisime fotograaf Silja Joonega talunik Mirjam Pikkmetsa juures maaelu kaemas ja ühtlasi vaatasime koos laste ja lammastega karjamaa üle," räägib Ollino. Ja pildile saigi keset rohelust poiss musta lambaga, mõlemad kaamerasse vaatamas.

Suhkrufanatt abilinnapea

Foto: Urmas Luik

Pärnu abilinnapea Jane Mets kogub suhkrut. See on lihtsalt lahe fakt. "Mida kõike inimesed ei kogu! Tuli mõte kirjutada suhkrupakikestest lauale "suhkur". See annab pildile palju juurde," kommenteerib Luik.

Metsikud hobused

Foto: Mailiis Ollino

"Rauast alusele ehitatud hiigelsuur vaateplatvorm haagiti traktori järele ja lohistati mitme kilomeetri kaugusele karjamaal rohtu söönud poolmetsiku hobusekarja keskele," sõnab Ollino, et Eestiski korraldatakse safarituure.

Soomaa suurvesi

Foto: Urmas Luik

Soomaal oli täna erakordselt palju üleujutusi. "Soomaa oma üleujutustega lummab mind alati," tõdeb fotograaf Luik. Rohkem sõnu pole vajagi.

Rannarõõmud naisterannas

Foto: Mailiis Ollino

“Kuna Postimees Grupis on ainult kas naisfotograafi, üks Tallinnas ja mina Pärnus, ning aktuaalseks sai igaastane naisteranna teema, siis oli ilmselge, kes läheb naisteranda paljaid kehasid ja neid nillivaid perverte pildistama,” naerab Ollino. “ Pikalt põdesin, et kuidas eetiliselt lugejatele pilte esitleda, kuid lõppkokkuvõttes see kaunis päevitav daam oma vihmavarjuga päästis olukorra.”

Kelgukoerad tööhoos

Foto: Urmas Luik

Mutimuudi koerakasvanduse kelgukoerad demonstreerisid sõidurõõme Pärnu Postimehe reporterile. Fotograafile jäi ülesandeks see rõõm üles võtta. "Kelgukoerte juures võlub nende ilme, kui nad saavad kelgu ees lipata. On näha, et neile see kohe hirmsasti meeldib," räägib Luik.

Tagurpidi Antsud

Foto: Mailiis Ollino

Kui ajakirjanik asus tegema kokkuvõtet pärnakate põnevatest jalgratastest, siis kutsus Mailiis Ollino pildile peretuttavad Antsu ja Aivi, keda tema perekond kutsub kokkuvõtvalt Antsudeks. "Mina olen rattal kael, kes otsustab, kuhu keerata. Võib- olla teatud olukorras, näiteks voodis ja köögis, võib ju naine olla see kael, aga tandemratta seljas käib asi minu pilli järgi,” seletab Ants.

Johan Randvere

Foto: Urmas Luik

Tagurpidi motiiviga jätkame. "Uhkus ja eelarve" oli lavakunstikooli 27. lennu diplomilavastus. "Pidin osatäitjaid portreteerima. Tuli mõte teda ebaharilikus poosis klaveril pildistada, selgitab Luik.

Vanaema püssiga

Foto: Mailiis Ollino

Vanavanemate päeval oli kõigil memmedel võimalus relvast tulistada. "See aktiivne vanaema oli varasemalt küll relvaga kokku puutunud, kuid nüüd tuletas ta meelde, kuidas tulistamine käib,” räägib Ollino. “Pilt on veidi udune, kuid see ei vähenda emotsiooni. Pööraksin tähelepanu poisile kes murelikult vanaema tegutsemist jälgib,” naerab fotograaf.

Ülemeelik lumememm

Foto: Urmas Luik

Vahel sünnivad vahvad jäädvustused juhuse läbi. "Tulime reporteriga maalt. Tori kandis oli tee ääres tiritamme tegev lumemees. Tavalisi lumemehi küll nähtud, aga pea peal seisvat nägime esmakordselt," räägib Luik.

Mati Org "Peegeldused"

Foto: Mailiis Ollino

Kui artikkel rääkis Mati Orgi kunstinäitusest "Peegeldused", otsustas fotograaf pildigi läbi peegelduse lahendada.

Tere, kool!

Foto: Urmas Luik

Igas aastas on toimetusele päevi, mil tuleb teha justkui traditsiooniline pilt. Jääb üle vaid see foto kaunilt üles jäädvustada. Pildil on Sauga kooli esimesesse klassi astujad. "See, et esimesse klassi läheb kaks paari kaksikuid pole tavaline asi," tõdeb Luik.

Maias kutsu

Foto: Mailiis Ollino

See foto on tehtud heategevuslikult tordioksjonilt, mille tulust toetati Pärnu kodutute loomade varjupaika. "Kaasa oli võetud teraapiakoer, kes ei suutnud pilku isuäratavatelt tortidelt rebida ning istuski poole ajast seljaga rahva poole," kommenteerib Ollino.

Sügis, madal vesi

Foto: Urmas Luik

See jäädvustus on tehtud ajal, kui veetase oli lahes ja jõel madal. "Tavaliselt on Pärnu kandis üleujutused, vee madalseis on haruldasem," tõdeb Luik.

Bastioni hoone elavad manneekenid

Fotod: Mailiis Ollino

Elavad mannekeenid, selg rahva poole, õlu käeulatuses, maailmaasju arutamas. "Otsustasime ajakirjanikuga sisse astuda ning uurida, millega härrad tegelevad. Üks nendest ulatas visiitkaardi ning oli valmis maja meile maha müüma 100 000 eest. Kui vastasime, et see on liiga palju, siis langetas ta hinna 35 000 peale," jutustab Ollino.

Raske õppustel, kerge lahingus

Foto: Urmas Luik

Tuletõrje kutsemeisterlikkuse võistlustel andis mõni mees endast kõik. "See võttis ikka päris läbi," tõdeb Luik.