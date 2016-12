Need on 20 Pärnu Postimehe aasta kõige loetumat lugu

20. Politseiniku kiire tegutsemine tõi kaheaastase koju

Pärnu Postimees palus lugejatel saata vihjeid heategijatest, keda leheveergudel jõulude eel tunnustada. Nagu näha, läks Sindi piirkonnapolitseinikku Piret Dreimanni käekäik paljudele inimestele korda. Õigustatult.

19. Kümnekilone lõhe võitles hülgega

Vahel jutustab loodus kõige põnevamad lood. Jaagupi kalur Avo Naarleidis oma mõrrast elu ja surma vahel vaakuva lõhe, peas hülgehammustusest tekkinud suur haav ja külgedel küüniste jäljed. Kümnekilose lõhe saatust uudistasid inimesed Pärnumaal ja mujalgi.

18. Lugu mehest, kelle aadress on kraadides, minutites ja sekundites

Pärnu Postimehe ajakirjanik Tõnu Kann käis uudistamas meest Pärnumaa metsa sees, kes on sellise üksiku elu ette võtnud täiesti vabatahtlikult. Rõõm tõdeda, et paeluv reportaaž teistmoodi elust tekitas palju emotsioone.

17. Alaealiste joomapeol Raplamaal osalesid Pärnu noored

Raplamaal tabas politsei noortepeol terve hulga alkoholijoobes alaealisi. Pärast Postimehes ilmunud lugu tahtsid "läbul" osalenud noored Pärnu Postimehele asjaolusid täpsustada. Skandaalihõnguline juhtum.

16. Weekend Festivali blogi

Nii-öelda liiklus Pärnu Postimehe digilehes kasvab Weekend Festivali ajal alati mitmekordseks. Mõistagi uudistasid paljud inimesed otseblogi, kuhu koondasime kõik, mis seotud festivalimeluga.

15. HIV-positiivne: tundsin, et mul pole palju jäänud

HIV-positiivse mehe pihtimus annab sisevaate keerulisse ellu, millest mitmedki paljut ei tea. Paljude inimeste teadlikkus tõusis, mis on hea.

14. Politseis pettunud kaasliikleja kirjeldab mõrtsukrekka ohtlikke manöövreid maanteel

Pärnu Postimees ootab alati inimeste kaastöid ja arvamusi. See on sellest üks paremaid näiteid. Kõnealuse artikli menukuse võlgneme inimesele, kes julges leheveergudel kogemusi jagada. Vahetud elamused ja mured huvitavad lugejaid.

13. Ikla alkobussile tõmmati pidur peale

Ikla piirikaubandus on olnud üleüldse suure lugejahuviga teema. Novembris teatas Raihan Group OÜ, et alustavad otseliini Tallinnast Ikla piirpunktini. Peagi teatati aga, et sõit jääb ära. Inimesi muidugi huvitasid põhjused. Kas tegu on vandenõuga? Kas valitsus piirab vaba ettevõtlust? Lugege ise!

12. Üle kahe aasta vältel jõhkralt elukaaslast peksnud mees pääses tingimisi vangistusega

Koduvägivalla kajastamine teeb paljusid kurvaks ja rebib lahti haavu, kuid on ometi nii-nii vajalik. Just see lugu kohtuotsusest algatas hoogsa avaliku debati koduvägivalla teemadel üle Eesti. Loota võib, et keegigi on sellest kõigest midagi õppinud.

11. Pootsi külas tapeti noor naine

Kahjuks toimus Pärnumaal sel aastal 5 tapmist või mõrva. Kaastunne omastele.

10. Kihutaja viis neiu kõndimisvõime, mitte jõu

See on lugu traagikast ning headusest. Täiesti süütu neiu kannatas kellegi teise jõhkra rumaluse tõttu ja sattus liiklusõnnetuse tagajärjel ratastooli. Et aidata Sütevaka humanitaargümnaasiumi noori, kes klassiõe jaoks heategevuskampaania korraldasid, pühendasime loo kannatanule. Loodame, et oli abi ja loodame, et kunagi tõuseb ebaõiglaselt ratastooli aheldatud Keithy püsti.

9. Päästjad tõmbasid merest välja auto ja seal maganud inimese

Kurioosumid paeluvad. Paratamatult.

8. Tiit Madisson kolis tagasi Eestisse

Sel aastal kolis kunagine pärnakas, elupõline vabadusvõitleja ja viljakas kirjanik Tiit Madisson Eestisse tagasi. Pärast seda on julge ütlemisega Madisson korduvalt avaldanud arvamust Eesti elu teemadel, saades kõikidel kordadel suurt tähelepanu.

7. Galerii: arktiline tuul viis Pärnu jõest ja lahest vee minema

Põnev ja erakordne loodusnähtus, mis on visuaalselt paeluv. Pildiseeria haruldaselt madalast veetasemest Pärnu jões on vaatamisväärsus omaette.

6. Päästetöötaja: «kahjuks oli tema jaoks juba hilja.»

Traagiline liiklusõnnetus Tõstamaa alevikus. "Magasime lapsega tagatoas, kui kuulsin suurt pauku. Mõtlesin esmalt, et puu on maja peale kukkunud," meenutab Varbla maanteel elav Elen, kelle maja hoovi laupäeva varahommikul 25aastane Taavi oma BMWga sisse sõitis.

5. Raske liiklusõnnetus sulges Pärnus Papiniidu sillal liikluse

Tihti on lugejatel praktiline huvi. Kui üks kahest Pärnu sillast on suletud, siis on sellest mõjutatud tõenäoliselt väga paljud pärnakad.

4. Maovähendusoperatsiooni tüsistus viis elu

Maovähendusoperatsioon on protseduur, mille potentsiaalseid traagilisi tagajärgi meist paljud võib-olla enne seda artiklit ei teadnudki. Kahjuks pole sotsiaaltöötaja Mari (nimi muudetud) ainuke, kes lähiaastatel on sedasorti operatsiooni tagajärjel surnud.

3. Pärnu Kesklinna sillalt alla hüpanud isikut pole seni kindlaks tehtud

Mida lõpu poole see nimekiri jõuab, seda kurvemaks ta kipub muutuma.

2. Pärnus tapeti taksoröövi käigus 65aastane taksojuht

Aasta algul toimunud mõrv oli motiivitu, jõhker ja šokeeriv.

1. Fotod: Buss 30 reisijaga sõitis Halinga vallas külili

Uskumata, aga tõsi. Aasta loetuim artikkel kujutab endast pildiseeriat külili läinud bussist. Ongi kõik.