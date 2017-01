Linnameeskond alustab Kalju vastu

Kodune jalgpallihooaeg saab avavile 26. veebruaril superkarikafinaaliga, kus on vastamisi FCI Tallinn ja Tallinna FC Flora, kirjutas portaal Jalgpall.ee. Hooaja avamine ja karikavõistluste veerandfinaalide loos leiab aset kaks päeva hiljem. Premium-liiga avavoor toimub 3. ja 4. märtsil.

Linnameeskonna kapten, 34aastane Karl Palatu tunnistas Soccernetile, et meeskonda ootab noorenduskuur. "Anname võimaluse oma noortele, võistkond läheb ilmselt veel nooremaks," rääkis linnameeskonna juhatuse liige ja keskkaitsja Palatu.

Aastalõputurniiril esindas Pärnut oma noorte kõrval mullu Tartu Tammeka U21s mänginud ääreründaja Kristofer Kaasik. "Kristofer on meiega treeninud septembrist, ta tuli Pärnusse ülikooli ja elab Pärnus," kommenteeris Palatu.

Laenul olnud mängijad – Marco Lukka, Martin Mägi, Kristjan Tamme – on juhatuse liikme sõnutsi kõik Pärnust lahkunud ja oma koduklubide juurde tagasi läinud.

"Kindlasti saab olema raske," möönis Palatu. "Mängime nii palju, kui meil sees on. Anname endale aru, et tabeli keskele me ei suuda mängida, aga eesmärk on kindlasti püsima jääda."