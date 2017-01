DigiTee läheb tuurile

Olav Harjo: Kas sina tahad kiiremat internetti?

Selle küsimuse peale võiks Pärnumaalt kosta 15 000 “jaa-d”, sest just nii palju on maakonnas aeglase ühenduse või üldse internetiühenduseta maju. See on väga suur hulk, mistõttu kannatab siinsete inimeste ja majanduse heaolu.