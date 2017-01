Roolijoodik rihtis ära kolm autot

Sündmused hakkasid Vändra külje all väikeses külas Pärna tänaval hargnema reedel kella 21 ajal. Pärnu Postimehe andmeil oli tegu suhtedraamaga.

"Esmalt tuli see mees maja ette klaarima," rääkis üks pealtnägijaist, kes palus oma nime leheveergudel avaldamata jätta. "Siis käis ilge kolin. Tüüp sõitis oma Opeliga hirmsa hooga sisse maja ees seisnud BMW-le. See lendas ees seisva Volkswageni otsa ja too omakorda maja ees seisnud Fordi otsa."

Peale selle sai viga maja trepikoja uks.

Pärast seda lahkus päevakangelane oma autoga kohapealt. "Ta oli ikka väga purjus," ütles pealtnägija.

Lääne prefektuuri pressiesindaja Heiko Leesment kinnitas, et politsei sai reedel kella 21 ajal teate võimalikust joobes autojuhist Vändra vallas.

"Teataja sõnutsi oli sõidukit juhtinud mees purjus ja terve päeva samas piirkonnas ringi sõitnud," kõneles Leesment. "Mõni minut hiljem anti teada sama arvatava joobes juhi põhjustatud liiklusõnnetusest. Teataja väitel sai liiklusõnnetuse tagajärjel kahjustada kolm parkinud sõidukit ja õnnetuse põhjustaja lahkus sündmuskohalt."

Teatele reageerinud politseinikud leidsid sõidukit juhtinud 51aastase mehe ja arvatavalt õnnetuses osalenud sõiduki üles. Politseinikud tuvastasid mehel alkoholi tarvitamise tunnused. Juhtunu asjaolude selgitamiseks on alustatud väärteomenetlust.