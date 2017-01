Poseidon uuendas logo

Portaali Jalgpall.ee andmeil jäi Poseidoni logo idee ja sümboolika samaks, kuid kujunduslikult tehti logo märksa lihtsamaks ja jõulisemaks. Peale mitmevärvilise võib seda kasutada ühevärvilisena (valge, musta või tumesinisena). Samal ajal annab logo kasutusele võtta tekstita.

Poseidonile on jätkuvalt oluline toonitada klubi juuri Pärnu ja merejumal Poseidoniga. Seepärast on rõhk just Poseidonil ja tema kolmhargil.

JK Poseidoni juhatuse liige Silver Lulla loodab, et klubi kogukond võtab uuenduse vastu positiivselt. "Tahame rõhutada, et tegemist ei ole uue logoga," lausus ta. "Tegemist on värskendatud logoga. Klubi põhimõtted ja motiivid on jätkuvalt samad ja varasemast jõulisem logo püüab seda kõike maksimaalselt edasi anda. Positiivne on seegi, et nüüd on meil täpselt määratletud, kuidas meie logo kasutada tohib, missugused logoversioonid on aktsepteeritud ja millises kontekstis neid kasutada tohib."

Kuigi tegemist on noore klubiga, peetakse tähtsaks esile tuua asutamisaasta. Järgmine hooaeg on Poseidonile viies ja seepärast on sümboolne tuletada meelde klubi väärtusi, põhimõtteid ja eesmärke, mille poole püüeldakse. Poseidoni uue visuaalse identiteedi autor on Mikk Pärg.

Eeloleval hooajal pallib Poseidoni esindusmeeskond jalgpallimeistrivõistluste kolmandas liigas.