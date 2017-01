Galerii: pärnakad alistusid piirilinlastele

Silmanähtavalt kindlamalt alustanud pärnakad võitsid avaveerandi 22:18. Teise veerandi keskel juhtis Pärnu 14 punktiga ja näis, et täna ei murra kodumeeskonda miski. Ometi tulid piirilinlased jõudsalt järele ja Pärnu võitis poolaja 42:38.

Kui kolmandat veerandit oli mängida veidi alla kuue minuti, läks Valga-Valka Sandis Silavsi viskest 49:47 ette. Pärast emotsioonidest tulvil veerandaega juhtisid külalised 68:61.

Viimasel perioodil tegid pärnakad kõik endast oleneva, et mängu päästa, paraku see neil ei õnnestunud.

Kodumeeskonnale tegi enim kurja Reinis Strupovics, kes viskas 23 punkti.

Pärnu tulemuslikem oli 24 punktiga Saimon Sutt. Uus mees Domagoj Bubalo viskas 14 ja Mihkel Kirves 13 punkti.

Pärnu on nüüd turniiritabelis seitsme võidu ja niisama paljude kaotustega viies. Koha võrra kõrgemal oleval pärnaka Rait Käbini juhendataval TTÜ meeskonnal on seitse võitu ja viis kaotust. Valga-Valka on kuue võidu ja kümne kaotusega kuues.

Kolmapäeval mängib Pärnu kodusaalis Balti liigas Liepaja/Triobetiga. Järgmine Eesti meistriliiga mäng on neil 13. jaanuaril pealinnas TLÜ/Kaleviga.