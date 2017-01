Pärnus algas kohus taksojuhi mõrvas süüdistatavate vendade üle

Prokurör Gardi Anderson tõdes istungi alguses, et küsimus pole selles, kes teo toime panid, vaid selles, miks ja kuidas.

Andersoni sõnutsi löödi taksojuht Lembit Uibot noaga vähemalt 95 korda, muu hulgas pähe, kaela, kätesse ja jalgadesse. Taksojuhi surma põhjustasid tema sõnutsi torkehaavad, mille tagajärjel tekkisid ohvril sisemised ja välised verejooksud.

Benjamin Hiienurme kaitsja Rünno Roosmaa ütles, et on tutvunud üle 1000 lehekülje pikkuse toimikuga ega näinud seal tõendeid, mis kinnitaks üheselt kohtualuste süüd tapmises. "Mis puudutab autoröövi, siis sellele vastu vaielda ei saa," lisas ta.

Filip-Artur ja Benjamin tunnistasid end süüdi osaliselt. Benjamin Hiienurm kinnitas, et tema veretöös ei osalenud. "Only partly," laususid inglise keeles ütlusi andvad kohtualused.

Süüdistuse kohaselt lõid noormehed 65aastast taksojuhti noaga vähemalt 95 korda, mille tagajärjel ohver suri.

31. jaanuaril kella 21 ajal sai politsei teate, et Pärnumaal on taksojuhilt röövitud sõiduk Mercedes-Benz ja seda juhtinud mehega ei ole õnnestunud ühendust saada. Politsei tuvastas, et auto lahkus Eestist kella 22 paiku Ikla kaudu. Seejärel informeeriti kolleege nii Lätis kui Leedus. Leedu politsei abiga peeti röövitud sõiduk Panevėžyse lähedal kinni. Sõidukis olid Eesti kodakondsusega 18- ja 20aastane mees, kes alaliselt Eestis ei ela.

Kadunud taksojuhi torkehaavadega surnukeha leiti järgmisel päeval Pärnumaalt Pulli küla lähedalt.

Leedu kohus vahistas mõrvas kahtlustatavad Eesti õigusabitaotluse alusel ja 4. märtsil otsustas nad Eestile välja anda. 9. märtsiks jõudsid noormehed Eestisse, kus Pärnu maakohus kontrollis nende vahistamise aluseid ja jättis kahtlustatavad eeluurimise ajaks vahi alla.

Lääne ringkonnaprokuratuur süüdistab kohtualuseid tapmises röövi eesmärgil. Selle teo eest näeb seadus ette kaheksa- kuni 20aastase või eluaegse vangistuse.