Jääpurjetajad kihutasid Saadjärvel

DN-klassis pani 21 konkurendi seas oma paremuse maksma mitmekordne Euroopa meister Vaiko Vooremaa Haapsalust, võitjale järgnesid kodujärvel kihutanud Hardi Laurits ja Venemaa esinumber Oleg Vassiljev.

DN-klassi juunioride arvestuses sai regativõidu saarlane Kevin Grass, teise auhinna vääriliselt purjetas pärnakas Keith Luur ja kolmandaks tuli võitja klubikaaslane Rene Riim.

Kuni 16aastaste Ice Optimisti klassis oli kiireim Pärnu treenerite Tõnis Vare ja Uku Kuuse juhendamisel treeniv Tallinna poiss Sten-Markus Andresson, kellele järgnesid Saaremaa merispordiseltsis pärnaka Viktor Umbi käe all jääpurjetamise tarkusi tudeerivad Georg Paomees ja Daniel Rüütel. Neljanda koha sai Karla Luhar Pärnu jahtklubist.

Monotüüp XV klassi kahemehekelkudel hõivasid poodiumi kõrgeima koha vennad Ott ja Juhan Kolk, teiseks tulid Ants Haavel ja Andrias Sillaste. Kolmandaks jäid Indrek Aavik ja Erki Riim. Kõik kolm ekipaaži esindavad Saaremaa merispordiseltsi.

"Saadjärvel oli väga sile jää ja regati avapäeval said roolimehed tänu korralikule tuulele neljas sõidus omavahelisi arveid klaarida," rääkis treener Tõnis Vare. "Teisel päeval hakkas tuule jõud raugema, DNid ja monotüübid said kirja ühe ning Ice Optimistid kaks sõitu. Kõige tähtsam on, et võistlus andis hea võimaluse katsetada uusi purjesid, maste ja uiske."

Eesti jääpurjetamise liidu karikavõistluse sarjas on viis etappi. Järgmine regatt, Läänemaa lahitsed meistrivõistlused on esialgse plaani kohaselt kavas eeloleval nädalavahetusel Haapsalu lahel ja nädal hiljem peaksid selguma Pärnumaa meistrid.