Lõunatuul surus jää kahelt kolmandikult Kihnu mereteest

Munalaiu sadamat haldava aktsiaseltsi Saarte Liinid sadamakapten Jaanus Jürivete vaatas arvutist siinsamas muuli otsas asuva ilmajaama andmeid, mille järgi tuule keskmine kiirus oli 15, puhanguti isegi 19,5 meetrit sekundis. Tuul puhus lõunakaarest.

"Lõunatuul lükkab jää siia vastu mannert, mandri ja Manija vahele, tehes laeva liikumise raskemaks, aga siiski toob jää Kihnust ära," selgitas Jürivete, milline on lõunatuule mõju Liivi lahel. "Laevatee Kihnu läheb S-kujuliselt. Võib öelda, et kaks kolmandikku teest on vaba vesi ja kolmandik on jääs, see tähendab, et Kihnust Manijani pole jääd."

Kohati on jääkiht 10–15 sentimeetri paksune, nagu näitavad kalurite puuritud aukude kõrvale tõstetud jääklotsid. Kohalikud teavad piirkonda ja oskavad seal liikuda. Jääväljal on eri värvi laigud, kohati on tuul viinud mõnest kohast jääpanga välja ja selle asemele on külm tekitanud noore jää.

Manija vahet sõidab dokki tõstetud liinipaadi Mann asemel üle jäävälja hõljuk.

Munalaiu sadama teenindaja Maarika Karotamm rääkis, et hõljukiga viiakse üle postki, kuid Manija postiljon on käinud üle ka tõukekelguga. Hõljukiga ülesõitmine ligemale kilomeetri kaugusele Manijale oleneb samuti tuulest, eriti aga selle suunast, kui tuule kiirus on juba 15 meetrit sekundis. Põhjus seisneb selles, et hõljuki propelleri jõud ei käi siis enam tuulest üle, kui on vaja sõita täpselt vastu tuult.

Kihnu laevaühendus on aga tuulte meelevallas ja ilmaandmete järgi arvas Jürivete, et ära jääb õhtunegi reis, sest tuule nõrgenemist pole loota. "Pigem vastupidi: öösel ja neljapäeva hommikul tuul tugevneb, alles siis hakkab vaikselt järele andma," nentis Jürivete.

Kihnu ei jõua selle päeva ajalehed, kui laevaühendus katkeb.