Kaie Segeri rivitantsijaid saatis MMil edu

Seger rõhutas, et kuigi MMi korraldava föderatsiooni nimi sisaldab kantritantsu, on tegu eri tantsustiilidega.

Ratastoolitantsijad Margit Kasemets ja Meelis Luks pälvisid esikoha, Kasemets manuaal- ja Luks elektriratastooli klassis. Mõlemad harjutavad võistlusteks Segeri käe all Pärnu Nooruse majas, ehkki Kasemets on kolinud Tallinna ja Luks käib Pärnus harjutamas Raplamaalt Kaiust.

Oma jalgadel tantsijatest sai teise koha medali kaela Katrin Rõõmus (Kohtla-Järve), kolmanda koha saavutas Ere Sinikalda (Tartu) ja viienda koha Marika Raik (Maidla). Kõik võistlesid eri kategoorias. Kõige tihedaimas konkurentsis tuli rinda pista Rõõmusel, kes nädalaga läbis kuues eri tantsus nii veerand- kui poolfinaali.

Seger märkis, et MMile pääsuks pidid tantsijad olema eelmisel hooajal osalenud vähemalt kolmel, ratastoolitantsijad kahel kvalifikatsioonivõistlusel. Seepärast kõik tantsijad kogu seda teekonda ette ei võta, iseäranis kulukas on see ratastoolitantsijaile, kellel saatja tõttu tuleb kanda topeltkulu või pole võimalik kohale lennata.

"Kahjuks juhtub sedagi, et MMil on konkurents väiksem kui mõnel eeletapil, kuna kõik MMile ei püri," nentis Seger. Kuna Eesti ratastoolitantsijad on varmad võistlema, juhib Kasemets föderatsiooni üldarvestuses manuaaltoolide klassis ja Luks on praegu teisel kohal.

15. aprillil korraldavad eestlased Segeri eestvedamisel esimest korda line- ja paaristantsu Eesti lahtised meistrivõistlused Uulu kultuuri- ja spordikeskuses. "Lätlased ja leedulased on meid õhutanud, et nad tahavad hirmsasti võistelda ja neil oleks hea meel, kui lähiriikides oleks selleks rohkem võimalusi," põhjendas Seger.