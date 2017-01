Siiri Erala: Mees, miks sa ei saa lapsi?

Postimees kutsus selle teema arutamiseks kokku kümnest fertiilses eas naisest vestlusringi.

Justkui ühest suust kinnitasid nad, et ei ole varem ega hakka edaspidigi sünnitama riiklike toetuste pärast. Minu vastus ühtib suures osas paneelis osalenud 30aastase kahe lapse ema Liisiga: “Ei, kolmanda lapse toetus ei pane mind sünnitama, sest minu mõõt on täis. Küsimus ei ole mitte rahas, vaid kogu elukorralduse organiseerimises. Kui ikkagi hoidu leida on laste haiguste ajal keeruline /.../, lasteaia valikut ei saa teha mitte personali ja pedagoogika meeldivuse vaatepunktist, vaid vabade kohtade järgi. /.../ ”

Siinkohal meenub stseen seebika järjena vändatud filmist “Seks ja linn”, kus musteremana kujutatud Charlotte puhkeb nutma, kahtlustades oma mehe ja lapsehoidja vahelisest afääri. Pisarad ei tule mitte mehe võimalikust kaotusest, vaid lapsehoidja pärast.

Hooldus- ja hoolitsuskoormus on naiste poole kaldu. Enamasti jääb ideaal võrdselt jagatud kodustest kohustustest lapseootuse aega, perekooli loengutesse ja nüüdisaegsest vanemlusest jutustavatesse raamatutesse.

Tunne, et see kõik peab ehk paikagi, püsib veel kümme päeva, mis on ette nähtud isapuhkuseks. Pärast seda jätkab mees enam-vähem samasugust elu mis enne lapse sündi: käib tööl, trennis, leiab aega sõpradele.

Naine on kodus ja hoolitseb lapse eest, teeb temaga seotud otsuseid, ostab toidu, sipukad ja mähkmed. See on ju nii loomulik!

Kui see ei muutu, ei sünni rohkem lapsi, vähemalt mitte lapse kasvamiseks sotsiaalmajanduslikult sobivatesse peredesse.

Sest nagu nood kümme Postimehe kutsel arutlenud naist oma jutu lõpuks kurvalt tõdesid, leidub Eestis neidki isasid-emasid, kes ei mõtle võsukestega seotud kulutustele ja hoolitsusele, vaid sellele, mida järgmise lapse sigitamine neile sisse toob.

Selle arutelu puhul häirib mind veel, miks me meestele küsimusi ei esita. Eesti mehed, miks te ei saa lapsi? Sest lapse saavad enamikul juhtudest ikka naine ja mees koos. Üks pool ei suuda selles arutelus anda ammendavaid vastuseid.