Need lood kõnetasid Pärnu Postimehe lugejat nädala jooksul kõige enam

Marge Lumisalu: Mulle meeldivad inimesed, kes ei vingu

Muusikaõpetaja Marge Lumisalu ütles, et tal on vedanud. “Ma pole enamasti pidanud töökohtadele kandideerima. Mind on üles leitud ja kutsutud. Kõik minu tegevusalad on seotud kultuuri, muusika ja haridusega,” lausus ta oma tegemisi üles lugedes.