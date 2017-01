Eesti rahvaarv kasvas mullu veidi

Negatiivse loomuliku iibe tõttu (surmade arv ületas sündide oma) vähenes rahvaarv 1370 inimese võrra ja tänu positiivsele välisrändesaldole (Eestisse tuli elama rohkem inimesi, kui siit lahkus) suurenes 3220 võrra. Kokku kasvas Eesti rahvastik 2016. aasta jooksul 0,14 protsenti ja meie elanike arv on juba kaks aastat kasvanud, kuna sisseränne on olnud suurem kui väljaränne ja negatiivne loomulik iive.

Eestis sündis 2016. aastal üle 13 900 lapse. Sündide arv on püsinud ligikaudu samal tasemel viis aastat. Arvestades, et sünnitusealiste naiste arv on vähenenud, võib seda võtta hea uudisena, kuid väga heade uudisteni jääb veel pikk maa minna.

2016. aastal suri 15 300 inimest. Surmade arv on kuuendat aastat järjest püsinud samal tasemel, kõikudes +/-150 piires. Et rahvastik vananeb ja vanemaealiste arv suureneb iga aastaga, saab eeldada oodatava eluea jätkuvat kasvu.

2016. aastal tuli Eestisse elama 9100 ja siit lahkus 5800 inimest.

Statistikaameti teatel on rändestatistikat esmastel andmetel kõige raskem hinnata, kuna rännet täiendab statistikaamet muude registrite andmetega ja lisab hiljem registreerimata rände vastavalt residentsuse indeksi põhjal rahvaarvu arvutamise metoodikale: isiku üleminekul residendist mitteresidendiks on väljaränne ja vastupidisel juhul sisseränne (kui ei ole tegemist sünni või surmaga). Lõpptulemuse saamine on ülejäänud sündmustega võrreldes tehniliselt ja metoodiliselt keerukam ja suurendab märgatavalt rändevooge.

Väljaränne suureneb peamiselt Euroopa Liidu ja Eesti kodanike registreerimata lahkumise tõttu.

Sisseränne suureneb peamiselt Eesti kodanike tagasirände pärast, mis jääb samuti registreerimata, kuna eelnev lahkumine ei olnud kirja pandud.

Väljaränne jääb sisserändest enam teadlikul valikul või teadmatusest tulenevatel põhjustel registreerimata, nii suureneb täpsustatud rahvaarvus ilmselt väljaränne sisserändest rohkem.