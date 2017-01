Koidula kooli õpilased tegid riigieksami asemel rahvusvahelise eksami

Rahvusvaheline inglise keele test on võrdsustatud SA Innove ettevalmistatud inglise keele riigieksamiga. CAE kasuks räägib asjaolu, et test annab rahvusvaheliselt tunnustatud sertifikaadi keeleoskusele kõrgeimal, C2 ja C1 tasemel, samal ajal kui Innove riigieksam mõõdab inglise keeleoskust B2 tasemel. Eksami kirjalik osa sooritati veebipõhiselt arvutiklassides.

Koidula gümnaasiumis pälvis C2 keeleoskustunnistuse kaheksa õpilast, 22 noort saavutas C1 taseme.

Eksami korraldas Dream Foundation SA, mis on ametlik Cambridge English Language Assessmenti eksamikeskus. CAE on kõikjal maailmas tunnustatud inglise keele eksam, kus on võimalik saada B2, C1 või C2 taseme sertifikaat, mis kehtib kogu elu.