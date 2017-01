Napsikaaslast 22 noahoobiga kostitanu karistus jäi jõusse

Süüdistuse järgi lõi Piht 10. juunil 2015 teist meest vähemalt 22 korda noaga näkku, kaela ja kehasse ning seejärel kägistas teda.

Piht võttis Pärnu maakohtu istungil veretöö omaks. "Eks ma olin šokiseisundis," põhjendas Piht 3. veebruaril kohtusaalis. Ja möönis siis, et noaga löömist ta ei mäleta.

Ehkki Lääne ringkonnaprokuratuur süüdistas Pihti tapmiskatses, mõistis Pärnu maakohus mehe selle paragrahvi järgi õigeks. Küll mõistis kohus Pihti süüdi raskete kehavigastuste tekitamises, kui sellega on põhjustatud oht kannatanu elule.

Veretööle eelnev oli nagu topsivendade idüll. Kaks meest said juhuslikult tuttavaks ja otsustasid minna neist ühe korterisse, et tarbida alkoholi.

Kohus määras talle nelja aasta ja kuue kuu pikkuse vangistuse, millest arvati maha tema eeluurimise ajal vahi all oldud aeg. Piht on olnud vahi all 10. juunist 2015.

Prokurör Gardi Anderson oli küsinud kohtualusele kahe aasta võrra pikemat karistust.

Mullu aprillis tühistas Tallinna ringkonnakohus Pärnu maakohtu otsuse, kuna leidis, et maakohus rikkus kriminaalmenetlusõigust seoses kohtu alla andmise määruse tegemata jätmisega. Tühistades maakohtu otsuse ja tagastades kriminaalasja maakohtule uueks arutamiseks, ei käsitlenud ringkonnakohus apellatsioonides toodud väiteid ega analüüsinud apellatsioonides esitatud küsimusi.

Ringkonnakohtu määruse peale esitas Lääne ringkonnaprokuratuur riigikohtusse kaebuse. Oktoobris leidis riigikohus, et süüaluse kohtu alla andmine oli korrektne ja ringkonnakohtu lahend tuleb tühistada. Ühtlasi saatis riigikohus süüasja ringkonnakohtusse taas arutada.

Ringkonnakohus tühistas maakohtu otsuse mõista Piht tapmiskatset käsitleva paragrahvi järgi õigeks ja karistada teda raske tervisekahju tekitamises. Sellega pikenes mehele esialgu määratud nelja ja poole aasta pikkune vangistus kahe aasta võrra.

Kohtute pressiesindaja Anneli Vilu teatel asus ringkonnakohus seisukohale, et Piht mõisteti tapmiskatses õigeks, kuna maakohus kohaldas ebaõiglaselt materiaalõiguse norme.

Pärast ringkonnakohtu otsust esitas Piht riigikohtule kassatsiooni, kuid seda ei võetud menetlusse. Nii jäi Piht lõplikult tapmiskatses süüdi.

Kõik oli justkui hästi: mehed ajasid juttu ja rüüpasid vägijooki. Paraku võttis vaikelu eriskummalise pöörde. Piht haaras noa ja lõi sellega korteriperemeest, kes millegipärast oli selleks ajaks voodis alasti.

Pihti kaitsja Vahur Krinal rääkis mullu veebruaris Pärnu maakohtu istungil, et kannatanu koorinud end enne veretööd riidest lahti ja hakanud, nuga käes, sündsusetult käituma. Kannatanu eitas labast käitumist rünnaku ohvriks langemise eel.

Küll on teada, et muu hulgas lausus Piht kohale tulnud politseinikele: "Ärge mu mune näppige, ühele ma juba äsasin selle eest!".

Kohtus kahetses Piht tehtut. "See oli ebainimlik, mida ma tegin," tõdes ta, olles kuulnud Pärnu maakohtu otsust. "Kaotasin oma tegude üle kontrolli. Suuresti oli selles süüdi alkohol. Soovin sellest lõplikult loobuda."

Piht avaldas lootust, et kannatanu paraneb tema tekitatud vigastustest.