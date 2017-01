Miks on nii, et kui keegi mõne algatuse, idee või teostusega välja tuleb, loobitakse ta esmalt sõnadega surnuks? Sõnad, mida kasutatakse, on koledad, tigedad ja tapavad soovi kunagi üldse veel midagi teha, kuid ettevõtmise sisuga pole neil väljendeil midagi pistmist.