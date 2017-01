Tugeva tuule tõttu peatus Kihnu laevaliiklus

"Pühapäeval, 22.01 on seoses tugeva tuulega tühistatud reisiparvlaev Kihnu Virve väljumised kell 11.30 Munalaiust ja kell 12.30 Manilaiust," teatab Kihnu Veeteede AS oma kodulehel ja lisab, et häireid väljumistes Manilaiu–Munalaiu liinil võib esineda ka esmaspäeval, 23. jaanuaril.

Seda, millal laevaliiklus taastub, saab jälgida Kihnu Veeteede kodulehelt.

